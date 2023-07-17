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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

150 ألف جينه .. السعر الجديد للسيارة جيلي اوكافانجو 2023

جيلي اوكافانجو موديل
جيلي اوكافانجو موديل 2023

ارتفعت اسعار جميع طرازات شركة جيلي المقدمة بالسوق المصري خلال الساعات الماضية، ومنها النسخة اوكافانجو موديل 2023 والتي تنتمي إلى فئة السيارات العائلية، حيث شهدت تلك النسخة زيادة سعرية قدرها 150 ألف جنيه.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية للسيارة جيلي اوكافانجو موديل 2023 في السوق المصري وابرز مواصفاتها الفنية 

جيلي اوكافانجو موديل 2023

القدرات الفنية للسيارة جيلي اوكافانجو موديل 2023

 

تستخدم السيارة جيلي اوكافانجو موديل 2023 محرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، مقترن بمحرك كهربائي، حيث تتمكن السيارة من ضخ قوة اجمالية قدرها 190 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 300 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 7 نقلات.

جيلي اوكافانجو موديل 2023

ويمكن للسيارة الوصول إلى سرعة 100 كم/س من النقطة 0 خلال 11 ثانية، وتضم باقة من تجهيزات الحماية منها نظام الثبات الالكتروني، وسائد هوائية، فرامل مانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الاكتروني للفرامل، و دعم الفرامل ABS، وانظمة المساعدة على تجاوز المرتفعات والمنحدرات.

جيلي اوكافانجو موديل 2023

وترتكز السيارة على جنوط رياضية 18 بوصة، بينما تضم العديد من التجهيزات منها شاشة ملونة 10.25 بوصة، ومكيف هواء أوتوماتيكي، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، ومرايات كهربائية جانبية، وكاميرا 360 درجة، وفتحة سقف بانوراما زجاجية، ونظام صوتي.

جيلي اوكافانجو موديل 2023

تعرف على الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة جيلي اوكافانجو موديل 2023 بعد زيادات يوليو 

 

تقدم السيارة جيلي اوكافانجو موديل 2023 عبر فئة واحدة من التجهيزات وبسعر رسمي يبلغ مليون و300 ألف جنيه، بدلاً من مليون و150 ألف جنيه.

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