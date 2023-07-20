سعر جيلي أوكافانجو موديل 2023 | صور

تقدم العلامة التجارية جيلي باقة من السيارات الجديدة في السوق المصرية، من بينها السيارة الرياضية جيلي اوكافانجو موديل 2023.

جيلي أوكافانجو موديل 2023

المواصفات الفنية للسيارة جيلي اوكافانجو موديل 2023

تستخدم السيارة جيلي اوكافانجو موديل 2023 محرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، مقترن بمحرك كهربائي، حيث تتمكن السيارة من ضخ قوة اجمالية قدرها 190 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 300 نيوتن/متر، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 نقلات.

جيلي أوكافانجو موديل 2023

تأتي السيارة جيلي أوكافانجو موديل 2023 بجنوط رياضية، مع اضاءة LED، ومرايات جانبية كهربائية ذات إشارات ضوئية، وحساسات حركة خلفية، وكاميرا للمتابعة، بالإضافة إلى وسائل حماية تتضمن المكابح عالية الأداء وأنظمة مساعدة قائد المركبة، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.

وتحتوي السيارة جيلي أوكافانجو موديل 2023 على شاشة ملونة تتوسط قمرة القيادة، وإمكانية تشغيل وإيقاف السيارة بدون مفتاح، وبصمة للدخول والخروج، ومقود حركة مالتي فانكشن يدعم الكثير من أوامر التحكم، بالإضافة إلى مكيف هواء متعدد المناطق، ونظام صوتي ترفيهي، وقفل مركزي.

جيلي أوكافانجو موديل 2023

أسعار السيارة جيلي أوكافانجو موديل 2023

يبلغ سعر السيارة جيلي أوكافانجو موديل 2023 بسعر 1,300,000 جنيه.