ثورة في عالم النقل .. شركة ألمانية تقدم أول تاكسي كهربائي طائر

كشفت شركة ليليوم الألمانية عن أول تاكسي طائر صديق للبيئة يعمل بالكهرباء بالكامل، ويتميز بإمكانية الإقلاع والهبوط العمودي.

أجرت شركة ليليوم إختبارتها على المشروع الجديد في إسبانيا لفحص استعدادها لتوفير خدمة النقل الجوي منها الصين و سويسرا و إيطاليا و ألمانيا.

ليليوم جيت

تعتبر شركة الطيران الصينية هيلي ايسترن من أكثر الشركات اهتماما بالمشروع الجديد حيث تهدف لتوفير منظومة نقل جوي حديثة صديقة للبيئة نظراً للتوجه العالمي الجديد الذي يهدف لتقليل الانبعاث الحراري الناتج من وسائل النقل التقليدية.

تعتزم شركة هيلي ايسترن الصينية 100 مركبة من ليليوم جيت الطائرة، وستتسع المركبة لـ 6 ركاب بالإضافة للطيار، كما ستوفر بنظام طيار آلي يمكن التحكم فيه عن بعد، وظهر ذلك خلال المرحلة التجريبية.

ليليوم جيت

ستتميز مركبة ليليوم جيت الطائرة بتحمل قوي لدرجات الحرارة العالية لتحمل ظروف الطقس في فصل الصيف.

يرى الخبراء أن سيارات الأجرة الطائرة قد تصبح حقيقة بالنسبة للشخص العادي مستقبلاً، وذلك بحلول عام 2030 .