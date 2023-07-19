سعر أصغر سيارة هاتشباك مستعملة في مصر

شهدت السيارات المستعملة، زيادة في الإقبال على شرائها مؤخرا، لزيادة أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة، بسبب العديد من الأزمات العالمية، بالإضافة إلى نقص بعض قطع الغيار.
تعتبر السيارة اسبيرانزا A113 موديل 2012 أحد أشهر سيارات الهاتشباك الصغيرة بالسوق المصري، وتتميز بإقتصاديتها وكفاءتها العالية في استهلاك الوقود.
مواصفات السيارة اسبيرانزا A113 موديل 2012
تتوفر السيارة اسبيرانزا A113 موديل 2010 بمحرك سعة 1300 سي سي، رباعي الأسطوانات، ينتج قوة حصانية تقدر بـ 87 حصاناً، ويعتبر من المحركات الاقتصادية في استهلاك البنزين، وعزم أقصى للدوران يبلغ يبلغ 114 نيوتن متر.
تتسارع السيارة اسبيرانزا A113 موديل 2010 انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 16 ثانية.
وبلغت قراءة العداد في السيارة اسبيرانزا A113 موديل 2010 نحو 160 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.
قياسات وأبعاد السيارة اسبيرانزا A113 موديل 2010
الطول الكلي: 3.700 متر
العرض الكلي: 1.587 متر
الارتفاع: 1.527 متر
الوزن الصافي: 1040 كيلومتر
سعة خزان الوقود: 43 لترا
سعر السيارة اسبيرانزا A113 موديل 2010 في سوق المستعمل
بلغ سعر السيارة اسبيرانزا A113 موديل 2010 في سوق المستعمل 150 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.