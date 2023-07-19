سعر أصغر سيارة هاتشباك مستعملة في مصر

شهدت السيارات المستعملة، زيادة في الإقبال على شرائها مؤخرا، لزيادة أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة، بسبب العديد من الأزمات العالمية، بالإضافة إلى نقص بعض قطع الغيار.

تعتبر السيارة اسبيرانزا A113 موديل 2012 أحد أشهر سيارات الهاتشباك الصغيرة بالسوق المصري، وتتميز بإقتصاديتها وكفاءتها العالية في استهلاك الوقود.

اسبيرانزا A113 موديل 2010

مواصفات السيارة اسبيرانزا A113 موديل 2012

تتوفر السيارة اسبيرانزا A113 موديل 2010 بمحرك سعة 1300 سي سي، رباعي الأسطوانات، ينتج قوة حصانية تقدر بـ 87 حصاناً، ويعتبر من المحركات الاقتصادية في استهلاك البنزين، وعزم أقصى للدوران يبلغ يبلغ 114 نيوتن متر.

تتسارع السيارة اسبيرانزا A113 موديل 2010 انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 16 ثانية.

وبلغت قراءة العداد في السيارة اسبيرانزا A113 موديل 2010 نحو 160 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

قياسات وأبعاد السيارة اسبيرانزا A113 موديل 2010

الطول الكلي: 3.700 متر

العرض الكلي: 1.587 متر

الارتفاع: 1.527 متر

الوزن الصافي: 1040 كيلومتر

سعة خزان الوقود: 43 لترا

اسبيرانزا A113 موديل 2010

سعر السيارة اسبيرانزا A113 موديل 2010 في سوق المستعمل

بلغ سعر السيارة اسبيرانزا A113 موديل 2010 في سوق المستعمل 150 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.