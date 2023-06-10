40 ألف جنيه زيادة.. السعر الجديد لسيارة جاك J7 بالسوق المصري

شهدت الأيام القليلة الماضية زيادات سعرية جديدة شملت طرازات شركة جاك الصينية المقدمة محليًا، ومنها النسخة J7 والتي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث شهدت تلك النسخة زيادة سعرية بلغت 40 ألف جنيه، لجميع الفئات المقدمة في مصر.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الجديدة للسيارة جاك J7 في السوق المصري مع استعراض ابرز المواصفات الفنية.

سيارة جاك J7

المواصفات الفنية للسيارة جاك J7

تصل السيارة جاك J7 من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة، في توقيت زمني يقدر بـ 10.5 ثانية، حيث تتمتع بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يضخ قوة إجمالية تقدر بـ 147 حصانا، و 210 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.

سيارة جاك J7

وتعتمد السيارة جاك J7 على ناقل سرعات اوتوماتيكي الأداء CVT، يعمل بتقنية الجر الأمامي للعجلات، بينما يبلغ استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، فيما تضم السيارة باقة من التجهيزات منها مكابح ABS مانعة للانغلاق، ومكابح EBD، ومنظومة الوسائد الهوائية.

سيارة جاك J7

وتحتوي السيارة جاك J7 على مقود حركة متعدد الوظائف، وشاشة ملونة تعمل باللمس، وقفل مركزي، وزجاج كهربائي، إلى جانب مكيف هواء، ومرايات كهربائية، وحساسات ركن لسهولة الاصطفاف، وكاميرا للمتابعة، واضاءة خارجية بتقنية LED، وجنط رياضي.

سيارة جاك J7

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة جاك J7 في السوق المصري

الفئة الأولى ارتفعت من 769.900 ألف جنيه إلى 809.900 ألف جنيه.

الفئة الثانية ارتفعت من 799.900 ألف جنيه إلى 839.900 ألف جنيه.