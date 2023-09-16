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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فرصة.. بـ 270 ألف جنيه ميتسوبيشي لانسر أوتوماتيك

ميتسوبيشي لانسر موديل
ميتسوبيشي لانسر موديل 2001

استطاعت السيارة ميتسوبيشي لانسر أن تحتل مكانة كبيرة داخل الشارع المصري، حيث تعد من اكثر السيارات اعتمادية التي قدمها الصانع الياباني، والتي اكتسبت شعبية كبيرة في سوق المستعمل، نسبة إلى انتشار قطع الغيار الخاصة بها بأسعار اقتصادية ومناسبة، بالاضافة إلى سهولة صيانتها.

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وظهرت السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2001 والشهيرة باسم "مكواه"، عبر الانترنت بواسطة احد الصفحات المتخصصة في بيع السيارات الكترونيًا، وهي تتمتع بحالة جيدة مع طلاء خارجي محدث وباللون الازرق الغامق، دون تحديثات خارجية للسقف، وتمتعها بحالة الفبريقا من الداخل.

ميتسوبيشي لانسر موديل 2001 

ودعمت السيارة التي نتحدث عنها في هذا الموضوع باطارات جديدة، وجنوط رياضية باللون الفضي، مع وجود مكيف هواء جيد، وعدد كيلومترات قدرت بـ 283 الف كم، إلى جانب نقطة مهمة وهي ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

 

وتعمل السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2001 عبر تقنية الجر الامامي للعجلات، ومحرك كربراتير سعة 1300 سي سي، وتضم السيارة زجاج كهربائي، وسنتر لوك للابواب مع ريموت تحكم، ومن المعروف عن السيارة تمتعها بمساحة داخلية رحبة تتسع لـ 5افراد، بالاضافة إلى سعة تخزين واسعة بالحقيبة الخلفية.

ميتسوبيشي لانسر موديل 2001 

وتأتي السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2001 بتصميم السيدان الخارجي، مع مصابيح أمامية حادة المظهر، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية باللون الاسود، ذات حواف فضية "نيكل"، ونظام صوتي ترفيهي داخل مع 4 مكبرات صوتية.

 

سعر السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2001 

 

تباع السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2001 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بسعر يبلغ 270 الف جنيه.

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