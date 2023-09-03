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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فرصة كبيرة.. أرخص سيارة هاتشباك زيرو في مصر

ارخص سيارة هاتشباك
ارخص سيارة هاتشباك زيرو في مصر

رغم تنوع السيارات المقدمة في مصر، تبقى النسخة سوزوكي اسبريسو هي ارخص سيارة زيرو مقدمة بالسوق المصري، تحديدًا من فئة الهاتشباك ذات الطابع الرياضي، وتقدم السيارة محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات تشمل ناقل سرعات مانيوال فقط.

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 ارخص سيارة هاتشباك زيرو في مصر

وتعتمد السيارة سوزوكي اسبريسو على قدرات فنية تتمثل في محرك 1000 CC، بقوة اجمالية قدرها 67 حصانا، و90 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى زمن للتسارع يبلغ 14.3 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/س من نقطة الثبات 0.

 ارخص سيارة هاتشباك زيرو في مصر

وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي عن طريق ناقل سرعات يدوي من 5 نقلات، مع متوسط استهلاك للوقود يبلغ 4.6 لتر عندما تسير لمسافات 100 كيلومتر، مما يجعلها نسخة اقتصادية وموفرة للبنزين إلى جانب سعرها التنافسي.

 ارخص سيارة هاتشباك زيرو في مصر

تحتوي السيارة على مكيف هواء يدوي، وجنوط 14 بوصة، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، واماكن داخلية للتخزين، مع وسائد هوائية أمامية للحماية بعدد 2 AIRBAGS، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وخزان وقود سعة 27 لتر، وحقيبة تخزينخلفية تتسع إلى 239 لتر.

 ارخص سيارة هاتشباك زيرو في مصر

ابعاد ارخص سيارة هاتشباك زيرو في مصر

 

  • العرض الكلي 1520 مم.
  • اجمالي نسبة الطول 3565 مم.
  • الارتفاع الكلي للسيارة 1549 مم.
  • ارتفاع السيارة عن الارض 180 مم.
  • الطول الكلي لقاعدة العجلات 2380 مم.
 ارخص سيارة هاتشباك زيرو في مصر

سعر ارخص سيارة هاتشباك زيرو في مصر

 

تقدم ارخص سيارة هاتشباك زيرو في مصر "سوزوكي اسبريسو" بقيمة قدرها 364.900 جنيه.

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