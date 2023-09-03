أفضل سعر للزيرو .. سيارة يابانية بـ 399 ألف جنيه

تقدم سوزوكي اليابانية الكثير من السيارات المتنوعة في مصر، سواء من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، أو من ناحية التصميم الهيكلي بين السيدان والرياضية والهاتشباك، أو من ناحية اخرى تشكل أهمية كبيرة للعديد من راغبي شراء سيارة جديدة وهي السعر.

وتعتبر السيارة سوزوكي سيلاريو واحدة من أرخص سيارات العلامة التجارية اليابانية بعد النسخة الشهيرة اسبريسو والتي تعد هي الارخص سعرًا في مصر بين السيارات الجديدة، وتقدم سيلاريو بعدد 4 فئات من التجهيزات وبسعر يبدأ من 399.900 جنيه.

سوزوكي سيلاريو

ويقدم موقع "صدى البلد" السعر الرسمي ومواصفات السيارة سوزوكي سيلاريو الجديدة في السوق المصري

تضم السيارة سوزوكى سيلاريو عدد من التجهيزات مثل، جنوط 15 بوصة، ومصابيح هالوجين أمامية، بلوتوث، ونظام صوتي ترفيهي يضم 4 مكبرات، ومدخل USB، ومصابيح ضباب أمامية، وقفل مركزي للابواب، وزجاج كهربائي.

سوزوكي سيلاريو

كما تحتوي السيارة سوزوكى سيلاريو على حساسات ركن، كاميرا خلفية، زر تشغيل وايقاف المحرك، مكيف هواء، عجلة قيادة مالتي فانكشن تدعم الكثير من اوامر التحكم، عدد 2 من سوائد الحماية الهوائية، نظام فرامل ABS، ومانع السرقة، ونظام الثبات الالكتروني.

سوزوكي سيلاريو

تتمتع سوزوكي سيلاريو بمحرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1200 CC، يمكنه انتاج 65 حصانا، و89 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي للفئة عالية التجهيزات، واخر مانيوال مكون من 5 نقلات، مع تقنية الجر الامامي للعجلات.

سوزوكي سيلاريو

الاسعار الرسمية للسيارة سوزوكي سيلاريو الجديدة في السوق المصري

اول فئة مانيوال بسعر رسمي يبلغ 399.900 جنيه.

ثاني فئة مانيوال بسعر رسمي يبلغ 409.900 جنيه.

ثالثة فئة مانيوال بسعر رسمي يبلغ 419.900 جنيه.

رابع فئة أوتوماتيك بسعر رسمي يبلغ 489.900 جنيه.