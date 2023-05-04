فورد فوكاس 2023 الهاتشباك بأسعار جديدة| صور

يضم السوق المصري للسيارات الجديدة موديل 2023 العديد من طرازات السيارات التي يبحث عنها المواطنين المصريين، وتتواجد بمختلف الفئات منها السيدان والهاتشباك والكروس أوفر، ودائما ما يفضل المقدمين علي الشراء الحصول علي سيارة بتصميم شبابي ومظهر جميل وتوافر ذلك في فئة السيارات الهاتشباك .

سيارة فورد فوكاس 2023

بناء علي ذلك يقدم موقع صدى البلد سعر سيارة فورد فوكاس موديل 2023 الفيس ليفت الجديدة في مصر بزيادة تصل الي 35 ألف جنيه :

فورد فوكاس موديل 2023

مواصفات الأمان في فورد فوكاس

زودت سيارة فورد فوكاس الفيس ليفت بالعديد من مميزات السلامة الأمان منها، حساسات خلفيه للركن، ونظام الثبات الإلكترونيESP، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وأحزمة أمان، ومثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب ، ومصابيح ضباب أمامية، كاميرا خلفية.

محرك فورد فوكاس

فورد فوكاس 2023

تحصل سيارة فورد فوكاس الفيس ليفت الجديدة علي قوتها من محرك 3 سلندر، وتنتج السيارة قوة تصل الي 120 حصان، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات ، ومحرك سعة 1500 سي سي، وعزم أقصي للدوران يصل الي 151 نيوتن/متر، وتستهلك سيارة فورد فوكاس من الوقود 5.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

مقصورة فورد فوكاس

مقصورة فورد فوكاس 2023

تحتوي مقصورة سيارة فورد فوكاس علي الكثير من المميزات التكنلوجية الحديثة منها، بلوتوث، ومدخل AUX، ونظام تحكم من خلال عجلة القيادة، ومدخل USB، وزجاج كهربائي، وتكييف أوتوماتيك ثنائي المناطق، وريموت كنترول، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وكراسي يتم ضبطها بشكل كهربائي، ونظام أقفال الابواب باللمس، وباور ستيرنج، وفتحة سقف بانوراما، وفرش مقاعد من القماش، وإنذار ضد السرقة، وزر تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح.

فورد فوكاس موديل 2023

سعر فورد فوكاس

الفئة الأولي من سيارة فورد فوكاس موديل 2023 تباع الآن بسعر 840 ألف جنيه، بدلاً من 805 ألف جنيه، بزيادة 35 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة فورد فوكاس موديل 2023 تباع الآن بسعر 860 ألف جنيه، بدلاً من 825 ألف جنيه، بزيادة 35 ألف جنيه.

الفئة الثالثة الان من سيارة فورد فوكاس تباع الآن بسعر 870 ألف جنيه، بدلاً من 835 ألف جنيه، بزيادة 35 ألف جنيه.

الفئة الرابعة من سيارة فورد فوكاس تباع الآن بسعر 905 ألف جنيه، بدلاً من 870 ألف جنيه، بزيادة 35 ألف جنيه.

الفئة الخامسة من سيارة فورد فوكاس تباع الآن بسعر 900 ألف جنيه، بدلاً من 865 ألف جنيه، بزيادة 35 ألف جنيه .