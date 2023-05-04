فورد فوكاس 2023 الهاتشباك بأسعار جديدة| صور

يضم السوق المصري للسيارات الجديدة موديل 2023 العديد من طرازات السيارات التي يبحث عنها المواطنين المصريين، وتتواجد بمختلف الفئات منها السيدان والهاتشباك والكروس أوفر، ودائما ما يفضل المقدمين علي الشراء الحصول علي سيارة بتصميم شبابي ومظهر جميل وتوافر ذلك في فئة السيارات الهاتشباك .
بناء علي ذلك يقدم موقع صدى البلد سعر سيارة فورد فوكاس موديل 2023 الفيس ليفت الجديدة في مصر بزيادة تصل الي 35 ألف جنيه :
مواصفات الأمان في فورد فوكاس
زودت سيارة فورد فوكاس الفيس ليفت بالعديد من مميزات السلامة الأمان منها، حساسات خلفيه للركن، ونظام الثبات الإلكترونيESP، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وأحزمة أمان، ومثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب ، ومصابيح ضباب أمامية، كاميرا خلفية.
محرك فورد فوكاس
تحصل سيارة فورد فوكاس الفيس ليفت الجديدة علي قوتها من محرك 3 سلندر، وتنتج السيارة قوة تصل الي 120 حصان، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات ، ومحرك سعة 1500 سي سي، وعزم أقصي للدوران يصل الي 151 نيوتن/متر، وتستهلك سيارة فورد فوكاس من الوقود 5.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .
مقصورة فورد فوكاس
تحتوي مقصورة سيارة فورد فوكاس علي الكثير من المميزات التكنلوجية الحديثة منها، بلوتوث، ومدخل AUX، ونظام تحكم من خلال عجلة القيادة، ومدخل USB، وزجاج كهربائي، وتكييف أوتوماتيك ثنائي المناطق، وريموت كنترول، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وكراسي يتم ضبطها بشكل كهربائي، ونظام أقفال الابواب باللمس، وباور ستيرنج، وفتحة سقف بانوراما، وفرش مقاعد من القماش، وإنذار ضد السرقة، وزر تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح.
سعر فورد فوكاس
الفئة الأولي من سيارة فورد فوكاس موديل 2023 تباع الآن بسعر 840 ألف جنيه، بدلاً من 805 ألف جنيه، بزيادة 35 ألف جنيه.
الفئة الثانية من سيارة فورد فوكاس موديل 2023 تباع الآن بسعر 860 ألف جنيه، بدلاً من 825 ألف جنيه، بزيادة 35 ألف جنيه.
الفئة الثالثة الان من سيارة فورد فوكاس تباع الآن بسعر 870 ألف جنيه، بدلاً من 835 ألف جنيه، بزيادة 35 ألف جنيه.
الفئة الرابعة من سيارة فورد فوكاس تباع الآن بسعر 905 ألف جنيه، بدلاً من 870 ألف جنيه، بزيادة 35 ألف جنيه.
الفئة الخامسة من سيارة فورد فوكاس تباع الآن بسعر 900 ألف جنيه، بدلاً من 865 ألف جنيه، بزيادة 35 ألف جنيه .