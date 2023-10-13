إصدار خاص لـ فورد F-150 "بيك اب".. بـ 4.2 مليون جنيه فقط|صور

احتفلت شيلبي أمريكان بمرور 100 عام على ميلاد مؤسسها "كارول شيلبي"، بإطلاق إصدارها الخاص من طرازات فورد Shelby F-150 Super Snake والتي تنتمي إلى فئة البيك اب الشهيرة، حيث تم تقديمها بالعديد من التجهيزات القوية، إلى جانب حزمة من الترقيات.

فورد Shelby F-150 Super Snake

حصلت السيارة فورد Shelby F-150 Super Snake على عتبات جانبية بارزة ذات مظهر رياضي، مع شبكات متعددة الفتحات الهوائية، وغطاء للمحرك معاد تصميمه يضم مدخل هواء ثنائي، بالاضافة إلى اجراء بعض الترقيات للرفارف، بينما ترتكز على جنوط رياضية يبلغ قياسها 22 بوصة، واطارات ذات نقوش بارزة وغائرة تمنحها افضلية التعامل مع الكثير من الطرق والتضاريس المختلفة.

فورد Shelby F-150 Super Snake

وتستمد السيارة فورد Shelby F-150 Super Snake “بيك اب” قوتها من محرك ثماني الاسطوانات طراز V8، يمكنه انتاج قوة إجمالية قدرها 800 حصانا بدلاً من المحرك القياسي الذي يضخ 400 حصانا فقط، كما حصلت السيارة على حزمة من الترقيات الداخلية تضمنت مقاعد من الجلد الفاخر، والعديد من الملصقات التي تحدد هوية هذه النسخة الخاصة.

فورد Shelby F-150 Super Snake

سعر السيارة فورد Shelby F-150 Super Snake "بيك اب"

يقتصر انتاج هذه النسخة الخاصة على 100 اصدار فقط، مع قيمة سعرية قدرها 137 الف دولار امريكي، اي ما يعادله بالعملة المصرية نحو 4 مليون و247 الف جنيه.