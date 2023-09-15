سانج يونج تقدم "موسو" الجديدة .. وحش الـ"بيك اب"

استطاعت شركة سانج يونج الكورية الجنوبية، أن تعزز من تواجدها في السوق العالمي للسيارات، بعد أن قدمت الكثير من الطرازات المتنوعة، ابرزها فئة الـ SUV الشهيرة والكروس اوفر، وتواصل من تألقها في هذا المجال بعد أن كشفت النقاب عن وحش الـ"بيك اب" الجديد "موسو".

سانج يونج موسو

سانج يونج تقدم نسختها "موسو" الجديدة

يمكن للسيارة سانج يونج موسو أن تصل إلى حمولة جر قدرها 3.5 طن، بينما تأتي بأبعاد خارجية وقياسات قدرها 5.405 مم للطول الكلي، و1.950 مم للعرض الكلي، وسعة تخزين خاصة بالصندوق الخلفي تقدر بـ 1.262 لتر.

سانج يونج موسو

وتضم سانج يونج موسو مقصورة داخلية تتسم بالرحابة حيث تتبع نظام الكابينة الثنائية، مع عدة تجهيزات تتضم مكيف هواء، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة داخلية يبلغ يبلغ قياسها 12.3 بوصة، تدعم التطبيقات الذكية وانظمة الملاحة.

سانج يونج موسو

وتحتوي السيارة سانج يونج موسو على مثبت للسرعة، ونظام مساعدة السيارة على تجاوز المرتفاعات وخوض المنحدرات، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية، ومكابح مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، مع برنامج الثبات الالكتروني ESP.

سانج يونج موسو

القدرات الفنية للسيارة سانج يونج موسو

تعتمد السيارة سانج يونج موسو على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 نقلات، مع محرك سعة 2200 سي سي، رباعي الاسطوانات، يستطيع أن يضخ قوة اجمالية قدرها 149 كيلووات اي ما يعادل 202 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 441 نيوتن/متر.