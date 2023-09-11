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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص ستروين «هاتشباك» 2023 في مصر .. صور

ستروين C3 موديل 2023
ستروين C3 موديل 2023

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية ستروين، عددا من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، بين السيدان والرياضية، وأيضا فئة الهاتشباك ذات المظهر الرياضي، والتي تلقى إقبالا كبيرًا بين محبي عالم السيارات، ومن أبرز الإصدارات التي تنتمي إلى هذه الفئة هي النسخة C3، وتعد هي السيارة الأرخص سعرًا بين موديلات 2023 من تلك الفئة.

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ستروين C3 موديل 2023 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" مواصفات السيارة ستروين C3 موديل 2023 وـسعارها الرسمية في السوق المصري.

 

تضم السيارة ستروين C3 موديل 2023 ناقل حركة من 6 سرعات "أوتوماتيك" فقط، متصل بمحرك 1200 CC، يمكنه ضخ 110 حصان، وتعتمد السيارة على قدرات الدفع الأمامي للعجلات، إضافة إلى العديد من التجهيزات الأخرى.

ستروين C3 موديل 2023 

وتشمل هذه التجهيزات نظام التحكم الإلكتروني في الثبات، فرامل ABS و EBD، ووسائد هوائية للحماية، بالإضافة إلى حساسات ركن خلفية، ونظام المساعدة على تجاوز المرتفعات، وقفل مركزي، وزجاج كهربائي، ومرايات كهربائية جانبية أيضا، ونظام مغادرة المسار، ومثبت سرعة.

ستروين C3 موديل 2023 

وتضم السيارة ستروين C3 موديل 2023 مكيف هواء، ونظام صوتي ترفيهي، وتجهيزات تتضمن شاشة 7 بوصة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، وعجلة قيادة تدعم الكثير من وسائل التحكم، وكاميرا، وبلوتوث، وجنوط رياضية تتراوح بين 15 و16 بوصة، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، مع إمكانية دخول السيارة بدون مفتاح.

ستروين C3 موديل 2023 

سعر ستروين C3 موديل 2023 الرسمي في مصر

 

  • اول فئة ستروين C3 موديل 2023 بسعر 819 ألف جنيه.
  • ثاني فئة ستروين C3 موديل 2023 بسعر 929 ألف جنيه.
ستروين C3 موديل 2023 
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