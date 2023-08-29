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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بفارق 290 ألف جنيه .. السعر السوقي لـ ستروين C5 موديل 2023

ستروين C5 AIRCROOS
ستروين C5 AIRCROOS موديل 2023

تقدم السيارة ستروين C5 AIRCROOS موديل 2023 في مصر بسعر رسمي يتراوح بين مليون و340 ألف جنيه إلي مليون و615 ألف جنيه، بينما يبلغ سعرها السوقي نحو مليون و630 ألف جنيه ليصل إلى مليون و860 ألف جنيه.

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تشهد السيارة ستروين C5 AIRCROOS موديل 2023 زيادة سعرية غير رسمية تحت مسمى الاوفر برايس مقابل التسليم الفوري، وتتراوح هذه القيمة بين 245 الف و290 الف جنيه، وذلك باختلاف الفئات المطروحة من تلك النسخة الرياضية.

ستروين C5 AIRCROOS موديل 2023

 يقدم موقع "صدى البلد" السعر الرسمي للسيارة ستروين C5 AIRCROOS موديل 2023 في مصر واستعراض ابرز مواصفاتها الفنية.

 

الابعاد الخارجية للسيارة 

 

  • الطول 4.5 متر.
  • العرض 1.96 متر.
  • الارتفاع 1.65 متر.
  • قاعدة العجلات 2.73 متر.
  • سعة التخزين الخلفية 580 لتر.
ستروين C5 AIRCROOS موديل 2023

القدرات الفنية للسيارة ستروين C5 AIRCROOS موديل 2023

 

  • تصل السيارة من 0 لـ 100 كيلومتر/ساعة خلال 9.4 ثانية.
  • تعمل السيارة بمحرك 1600 CC وقوة 165 حصان.
  • يبلغ عزم الدوران 240 نيوتن/متر.
  • تعتمد ستروين C5 AIRCROOS موديل 2023 على ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 6 نقلات.
  • تقنية الجر الأمامي للعجلات.
ستروين C5 AIRCROOS موديل 2023

السعر الرسمي لجميع فئات السيارة ستروين C5 AIRCROOS موديل 2023 بالسوق المصري

 

الفئة الاولى ستروين C5 AIRCROOS موديل 2023 بسعر مليون 340 الف جنيه.

الفئة الثانية ستروين C5 AIRCROOS موديل 2023 بسعر مليون 465 الف جنيه.

الفئة الثالثة ستروين C5 AIRCROOS موديل 2023 بسعر مليون 515 الف جنيه.

الفئة الرابعة ستروين C5 AIRCROOS موديل 2023 بسعر مليون 615 الف جنيه.

ستروين C5 AIRCROOS موديل 2023
ستروين C5 AIRCROOS تقنية الفيديو C5 AIRCROOS موديل 2023 السعر الرسمي سعر ستروين C5 AIRCROOS موديل 2023

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