أسعار سانج يونج تيفولى XLV موديل 2023 الجديدة في مصر

تتوفر السيارة الكورية سانج يونج تيفولى XLV موديل 2023 في السوق المصري بفئتين مع العديد من التجهيزات المختلفة مما يجعلها أحد أهم الخيارات في فئتها.

سانج يونج تيفولى XLV موديل 2023

مواصفات سانج يونج تيفولى XLV موديل 2023

تحتوي السيارة سانج يونج تيفولى XLV على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع ضخ قوة اجمالية قدرها 128 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 160 نيوتن/متر، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي من 6 نقلات يعمل بتقنية الجر الأمامي للعجلات.

سانج يونج تيفولى XLV موديل 2023

قياسات وأبعاد السيارة سانج يونج تيفولى XLV موديل 2023

تأتي السيارة سانج يونج تيفولى XLV موديل 2023 بقياسات وأبعاد هيكلية بلغت : 4480 مم للطول الكلي، والعرض الكلي 1810 مم، والارتفاع الكلي: 1660 مم، وبلغ أرتفاع السيارة عن الأرض: 167 مم.

جاءت السيارة سانج يونج تيفولي XLV موديل 2023 بجنوط رياضية قياسها 18 بوصة، مع عدة زخارف خارجية، وشبكة أمامية ذات حجم اصغر، و حروف لكلمة Tivoliغير متناظرة، مع شعار KG Mobilityناحية الباب الخلفي.

تضم السيارة سانج يونج تيفولي XLV موديل 2023 وسائد هوائية تصل إلى 7 AIRBAGS، ومقاعد من الجلد مع خيارات من اللون شملت الرمادي والأسود، والبرتقالي، و نفس مجموعة العدادات الرقمية قياس 10.25 بوصة، بالإضافة إلى مكيف هواء باللمس، مع شاشة ترفيه قياس 9 بوصة.

سانج يونج تيفولى XLV موديل 2023

مواصفات السيارة سانج يونج تيفولى XLV موديل 2023

سانج يونج تيفولى XLV موديل 2023 الفئة الأولى COMFORT بقيمة قدرها 790,000 جنيه.

سانج يونج تيفولى XLV موديل 2023 الفئة الثانية STYLE بقيمة قدرها 860,000 جنيه.