أرخص سعر في مصر للسيارة سانج يونج تيفولى.. تفاصيل

أصبحت اسعار السيارات داخل السوق المحلى المصرى متفاوتة سواء للمركبات المستعملة او الجديدة " الزيرو " بسبب بيع بعض التجار للسيارات الجديدة بالاوفربرايس .

سانج يونج تيفولي موديل 2023

ولكن هناك أسعار رسمية تباع بها السيارات داخل السوق المحلى المصرى ، وخلال السطور التالية سنتعرف على سعر ومواصفات السيارة سانج يونج تيفولى موديل 2023 الجديدة .

ومن المعروف أن السيارة سانج يونج تيفولي موديل 2023 ، تستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر تنفس طبيعي، يولد قوة 128 حصانا عند 6000 دورة بالدقيقة، مع 160 نيوتن متر من عزم الدوران عند 4600 لفة بالدقيقة، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، ينقل الحركة إلى منظومة الدفع الأمامي للعجلات.

سانج يونج تيفولي موديل 2023

وتظهر السيارة سانج يونج تيفولي موديل 2023 ، بمصابيح أمامية هالوجين أو LED،و وإضاءة نهارية وكشافات ضباب، وغطاء محرك بخطوط حادة مزدوجة تمتد بشكل انسيابي إلى على الجانب ثم تصبح بارزة ناحية الخلفية ما يعزز من ديناميكية السيارة وجمالية السيارة، والمرايا الخارجية الكهربائية مع مؤشرات انعطاف وجنوط بقياس 16 و 18 بوصة.

وتضم المقصورة الداخلية للسيارة سانج يونج تيفولي موديل 2023 ، شاشة ملونة تعمل باللمس، وحساسات ركن، وكاميرا خلفية، ومقود حركة متعدد الوظائف، وقفل مركزي، وزجاج كهربائي، ومكيف هواء، بالإضافة إلى جنوط رياضية، ومثبت سرعة، وز تفعيل وإيقاف المحرك.

سانج يونج تيفولي موديل 2023

اما عن سعر السيارة سانج يونج تيفولى الرسمى :

- أوتوماتيك COMFORT 2023 بسعر 760,000 جنيه

- أوتوماتيك / STYLE PLUS 2023 بسعر 850,000 جنيه