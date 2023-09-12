أرخص سيارة رياضية موديل 2024 في مصر .. صور

تعتبر السيارة جيلي جى اكس 3 برو، هي ارخص سيارة تحمل شعار العلامة التجارية الصينية بين موديلات 2024 المطروحة في مصر، وتنتمي هذه السيارة إلى طرازات الفئة الواحدة، مع تقديمها بتصميم رياضي المظهر، بالاضافة إلى حزمة من التجهيزات التقنية.

جيلي جى اكس 3 برو

تحتوي السيارة جيلي جى اكس 3 برو 2024 على باقة من التجهيزات تتضمن، مثبت سرعة، نظام متابعة ضغط الاطارات، نظام تشغيل الهاتف الذكي، كاميرا خلفية، خاصية التحكم بالثبات الإلكتروني، نظام التحكم في ديناميكية السيارة، حساسات اضاءة، مكيف هواء اوتوماتيكي، زجاج كهربائي ووحدة رفع.

جيلي جى اكس 3 برو

وتضم جيلي جى اكس 3 برو 2024 شاشة تعمل باللمس 8 بوصة، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، بالاضافة إلى برنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، مع منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وفتحة سقف كهربائية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، بالاضافة إلى ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الاداء، ومحرك سعة 1500 سي سي، و140 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

جيلي جى اكس 3 برو

الابعاد الخارجية وقياسات السيارة

قاعدة عجلات طول اجمالي 2480 مم.

الطول 4005 مم.

العرض 1706 مم.

1575 مم للارتفاع الكلي.

182 مم ارتفاع الخلوص الارضي.

سعة تخزين 400 لتر.

جيلي جى اكس 3 برو

سعر ارخص سيارة رياضية موديل 2024 في مصر "جيلي جى اكس 3 برو"

تقدم جيلي جى اكس 3 برو موديل 2024 في مصر بسعر رسمي يبلغ 669.900 جنيه.