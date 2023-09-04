أصغر سيارة في مصر موديل 2023 .. اشتريها بهذا السعر

تنطلق بالسوق المصري باقة من طرازات شركة فيات الايطالية الشهيرة، والتي تتنوع بحسب التجهيزات والقدرات الفنية الخاصة بكل اصدار، بالاضافة إلى تنوع التصميمات الهيكلية ايضا، سواء من فئة السيدان، والرياضية "كروس اوفر"، إلى جانب فئة الهاشتباك.

فيات 500 و C500 موديل 2023

وتضم فئة الهاتشباك النسخة فيات 500 وقرينتها C500، والتي تعد اصغر سيارة في السوق المصري، تأتي بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 نقلات، مع محرك 1400 CC، يمكنه انتاج قوة اجمالية قدرها 100 حصان، و131 نيوتن/متر.

فيات 500 و C500 موديل 2023

ويمكن للسيارة فيات 500 و C500، الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 182 كيلومتر في الساعة، مع القدرة على الانطلاق والتسارع من النقطة 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة تستغرق 10.5 ثانية، اضافة إلى متوسط استهلاك من الوقود يبلغ 5.8 لتر/100 كيلومتر.

فيات 500 و C500 موديل 2023

الابعاد الخارجية وقياسات السيارة

الطول 3546 مم.

العرض 1627 مم.

ارتفاع السيارة الكلي 1488 مم.

ارتفاع السيارة عن الارض 143 مم "الخلوص الارضي".

الطول الاجمالي لقاعدة العجلات 2300 مم.

حجم الحقيبة الخلفية "مساحة التخزين" 269 لتر.

تبلغ سعر خزان الوقود نحو 35 لتر.

فيات 500 و C500 موديل 2023

سعر السيارة فيات 500 و C500 موديل 2023 في السوق المصري