أسعار فيات تيبو موديل 2023 في مصر

استطاعت السيارة فيات تيبو أنتحقق شعبية كبيرة داخل السوق المصري منذ انطلاقها، وحتى الان تعزز تلك النسخة من تواجدها بعد ان خرجت من نطاق الفئة الاقتصادية، حيث وصل سعرها الرسمي إلى 975 الف جنيه للفئة كاملة التجهيزات من عائلية الهاتشباك و950 الف جنيه لفئة السيدان.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" السعر الرسمي للسيارة فيات تيبو موديل 2023 في مصر واهم مواصفاتها الفنية.

فيات تيبو 2023

تجهيزات السيارة فيات تيبو موديل 2023

شاشة 7 و 10 بوصة تعمل باللمس.

مقود حركة مالتي فانكشن.

مكيف هواء.

اضاءة LED.

مدخل USB وبلوتوث.

جنوط تتراوح بين 16 و 17 بوصة.

حساسات ركن وكاميرا خلفية.

فيات تيبو 2023

برنامج التوازن الإلكتروني ESP.

مكابح مانعة للانغلاق ABS.

برنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني للفرامل.

نظام مراقبة ضغط الإطارات.

وسائد هوائية أمامية.

قفل مركزي.

زجاج كهربائي.

خاصية المفتاح الذكي.

فيات تيبو 2023

محرك السيارة فيات تيبو 2023 ومواصفاتها الفنية

تعتمد السيارة فيات تيبو 2023 على ناقل سرعات أوتوماتيك من 6 نقلات لجميع الفئات المطروحة، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، بالاضافة إلى محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 CC، وقوة إجمالية 110 حصان مع 152 نيوتن/متر من عزم الدوران، ومعدل استهلاك للوقود يبلغ 6.3 لتر لكل 100 كم، مع قدرة تسارع من 0 لـ 100 كم/س خلال 11.2 ثانية.

فيات تيبو 2023

اسعار فيات تيبو 2023 الرسمية في مصر

فئة ENTRY GRADE موديل 2023 أوتوماتيك 1600 CC بسعر 825,000 جنيه

فئة MIDE GRADE موديل 2023 أوتوماتيك 1600 CC بسعر 910,000 جنيه.

فئة HB ENTRY GRADEموديل 2023 أوتوماتيك 1600 CC بسعر 910,000 جنيه.

فئة HIGHLINE موديل 2023 أوتوماتيك 1600 CC بسعر 950,000 جنيه.

فئة HB HIGHLINE موديل 2023 أوتوماتيك 1600 CC بسعر 975,000 جنيه.