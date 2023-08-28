بـ 25 ألف جنيه فقط .. اشتري سيارة هاتشباك شبابية

يبحث العديد عن إمكانية شراء سيارة مستعملة وبسعر مناسب، وسط تنوع الاصدارات المطروحة داخل السوق المصري، والتي تختلف بحسب بلد المنشأ أو التصميم الخارجي والتجهيزات الداخلية، بالاضافة إلى عنصر السعر والذي يفرض نفسه بقوة ضمن اركان المعادلة الشرائية.

بـ 25 الف جنيه فقط .. اشتري سيارة هاتشباك شبابية

فيات ريتمو موديل 1984

وتعتبر السيارة فيات ريتمو موديل 1984 من ابرز السيارات المطروحة في سوق المستعمل، حيث تنتمي هذه السيارة إلى فئة الهاتشباك الشبابية، وتكتسب تلك النسخة شعبية كبيرة لتوافر قطع غيارها بأسعار مناسبة واقتصادية، إلى جانب سهولة صيانتها.

فيات ريتمو موديل 1984

وظهرت السيارة فيات ريتمو موديل 1984 عبر احد الصفحات المتخصصة في مجال بيع وشراء السيارات، وهي بحالة خارجية جيدة، بالاضافة إلى تمتها بكسوة داخلية من الجلد الفاتح، ووجود نظام صوتي داخلي، مع فرش للارضية، وزجاج يدوي، وسنتر لوك.

فيات ريتمو موديل 1984

وتأتي السيارة فيات ريتمو موديل 1984 بعدد 4 ابواب إلى جانب سعة التخزين الخلفية، بالاضافة إلى هواية أمامية على جانب غطاء المحرك، وتعتمد السيارة على ناقل سرعات رباعي النقلات يدوي، متصل بمحرك 4 سلندر، سعة 1100 و 1300 بقوة 61 حصان، و81 نيوتن/متر من عزم الدوران.

فيات ريتمو موديل 1984

وتعتمد السيارة فيات ريتمو موديل 1984 على واجهة أمامية ذات مصابيح دائرية الشكل، وصادم أمامي وخلفي مدبب، مع ابعاد خارجية بلغت 3.940 متر للطول الكلي، و1.651 متر للعرض الاجمالي، و1.4 متر للارتفاع الكلي للسيارة، و2.449 متر لطول قاعدة العجلات.

فيات ريتمو موديل 1984

سعر السيارة فيات ريتمو موديل 1984

تقدم السيارة فيات ريتمو موديل 1984 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع بقيمة سعرية بلغت 25 الف جنيه فقط.