عودة الأسطورة فيات 128 من جديد.. خيال أم حقيقة ؟

تعتبر السيارة فيات 128 واحدة السيارات التي احتلت مكانة كبيرة حول العالم، وخاصة الشارع المصري، نسبة إلى الاعتمادية وسعرها المناسب، إلى جانب توافر قطع الغيار الخاصة بها، وسهولة صيانتها مقارنة بعدد من الطرازات الاخرى.

وخلال الفترة الاخيرة تداولت منصات التواصل الاجتماعي بعض الصور التي قيل عنها النسخة المحسنة من الايقونة فيات 128، حيث ظهرت السيارة بمظهر عصري، في ظل سكون تام من شركة فيات والتي لم تعلن عن اي شي بخصوص هذه الصور حينها.

عودة فيات 128 من جديد في صور تخيلية

ومع البحث عن اصل هذه الصور المنتشرة، تبينت انها تعود للعام 2016، حيث نشرتها مجلة أوتو بيلد المتخصصة في مجال السيارات، ضمن تقرير عن صيحات السيارات الشهيرة عندما تعود من جديد بروح هذا العصر، مما دفع شركة فيات بنفي فكرة طرح السيارة مرة اخرى.

عودة فيات 128 من جديد في صور تخيلية

السيارة التي ظهرت تحمل تصميم عصري يتمتع بمفهوم رباعي الابواب، مع مصابيح أمامية مربعة وشبكة متعددة الفتحات الهوائية تميل إلى الاصدارات الهوية السابقة ولكن مع لمسة محسنة، بالاضافة إلى وجود جنوط رياضية، ومرايات جانبية حادة المظهر.

عودة فيات 128 من جديد في صور تخيلية

أما عن النسخة السابقة فلا تزال تتصدر السوق المصري للسيارات المستعملة، كواحدة من ارخص الاصدارات التي يمكن شراؤها، ويرجع تاريخ انطلاقها في مصر إلى العام 1971، وبعد هذا الموضوع يبقى التساؤل المطروح هل تلقى هذه النسخة نجاحًا مثل سابقيتها في حيث ظهورها أم تبقى مجرد ذكرى ؟