أصغر سيارة زيرو يمكن شراؤها في مصر.. بهذا السعر

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الايطالية "فيات" أصغر سيارة بالسوق المصري، وهي النسخة الشهيرة 500 موديل 2023، والتي يتم طرحها من خلال تصميم خارجي ينتمي إلى فئة الهاتشباك، بالإضافة إلى فئتين من التجهيزات.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية وأبرز مواصفات أصغر سيارة تقدمها فيات في السوق المصري

سيارة فيات 500

تضم السيارة فيات 500 فرامل مانعة للانزلاق ABS، و برنامج الثبات الإلكتروني ESP و EBD، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، مع وسائد هوائية للحماية تصل لـ 7 AIRBAGS، ومستشعرات ركن خلفية، وكاميرا لسهولة المتابعة، وقفل مركزي، وزجاج كهربائي.

سيارة فيات 500

وتتمتع السيارة فيات 500 موديل 2023 بالعديد من التجهيزات، منها شاشة 7 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف للتحكم، وبلوتوث، ومدخل AUX و USB، ومكيف هواء، وترتكز على جنوط رياضية 15 بوصة، وعدد ثنائي الابواب، واضاءة نهارية LED.

سيارة فيات 500

وتأتي السيارة فيات 500 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1400 سي سي، بقوة اجمالية بلغت 100 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 131 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي من 6 سرعات، بالاضافة إلى تقنية الدفع الامامي للعجلات، ومدة تسارع تقدر بـ 11 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/س.

سيارة فيات 500

تعرف على الاسعار الرسمية للسيارة فيات 500 موديل 2023 "الاصغر في مصر"

الفئة PANORAMA موديل 2023 بسعر 900 الف جنيه.

الفئة CABRIO موديل 2023 بسعر 950 الف جنيه.