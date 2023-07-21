عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أصغر سيارة زيرو يمكن شراؤها في مصر.. بهذا السعر

فيات 500
فيات 500

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الايطالية "فيات" أصغر سيارة بالسوق المصري، وهي النسخة الشهيرة 500 موديل 2023، والتي يتم طرحها من خلال تصميم خارجي ينتمي إلى فئة الهاتشباك، بالإضافة إلى فئتين من التجهيزات.

أرخص سعر لـ فيات تيبو موديل 2023 في مصر | صور

بمظهر عصري.. أصغر سيارة كهربائية تقدمها فيات "TOPOLINO" |صور

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية وأبرز مواصفات أصغر سيارة تقدمها فيات في السوق المصري 

سيارة فيات 500 

تضم السيارة فيات 500 فرامل مانعة للانزلاق ABS، و برنامج الثبات الإلكتروني ESP و EBD، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، مع وسائد هوائية للحماية تصل لـ 7 AIRBAGS، ومستشعرات ركن خلفية، وكاميرا لسهولة المتابعة، وقفل مركزي، وزجاج كهربائي.

سيارة فيات 500 

وتتمتع السيارة فيات 500 موديل 2023 بالعديد من التجهيزات، منها شاشة 7 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف للتحكم، وبلوتوث، ومدخل AUX و USB، ومكيف هواء، وترتكز على جنوط رياضية 15 بوصة، وعدد ثنائي الابواب، واضاءة نهارية LED.

سيارة فيات 500 

وتأتي السيارة فيات 500 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1400 سي سي، بقوة اجمالية بلغت 100 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 131 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي من 6 سرعات، بالاضافة إلى تقنية الدفع الامامي للعجلات، ومدة تسارع تقدر بـ 11 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/س.

سيارة فيات 500 

تعرف على الاسعار الرسمية للسيارة فيات 500 موديل 2023 "الاصغر في مصر" 

 

الفئة PANORAMA موديل 2023 بسعر 900 الف جنيه.

الفئة CABRIO موديل 2023 بسعر 950 الف جنيه.

أصغر سيارة تقنية الفيديو الأسعار الرسمية اصغر سيارة تقدمها فيات السوق المصري فيات 500

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد أول رد فعل لـ زيزو بعد أنباء انتقاله للأهلي

رمضان صبحي مستعد للاعتذار|إعلامي يفجر مفاجأة عن عودة نجم بيراميدز للأهلي

أول تعليق من مرتضى منصور على شائعة مفاوضات الأهلى مع فتوح وزيزو

الأحد المقبل.. درجات الحرارة تصدم المصريين وهذا موعد انكسار الموجة

إمام عاشور فضّل الأهلي على الزمالك | مؤتمر طارئ لـ مرتضى منصور

بعد تمديد عقده .. رسالة نارية من أفشة للنادي الأهلي

يتبقى توقيع العقود.. أحمد حسن يكشف تفاصيل صفقة الأهلي القادمة

احترموا رغبتي.. أول رد من حسن شاكوش حول علاقته بحورية فرغلي

ترشيحاتنا

تفاصيل مرعبة في قضية فقأ عين ممرضة بمستشفى شبرا العام | فيديو

إلى أين وصل تطوير وتوسعة المجرى الملاحي لقناة السويس؟.. تفاصيل

المريخ الأحمر والزهرة كوكب الحب والجمال يلمعان فى سماء مصر

الصلاة على النبي يوم الجمعة.. ماذا يحدث لمن كررها 100 مرة؟

شوبير يفجر مفاجأة بشأن انضمام زيزو للأهلي

أمين عام التعاون الخليجي يدين استمرار الاستفزازات وتدنيس المصحف في السويد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحافظ على سرية بياناتك.. ياسمين عز تكشف مزايا الزواج من موظفة البنك

طقوس شيطانية واتهام بالماسونية.. كواليس إلغاء حفل ترافيس سكوت «الغامضة» في مصر

تجنب استغلال البائعين.. طريقة مبتكرة لتقشير التين الشوكي بسهولة

منزل بـ10 ملايين دولار.. أراضي وعقارات عالم الميتافيرس الافتراضي للبيع بأرقام خيالية

فيديو

شيف شهير يثير الجدل بمقاضاته والده بسبب حقوق ملكية اسمه..اعرف القصة كاملة

مروة صبري تهاجم عارفة عبد الرسول بسبب “زرار البنطلون”: أحفادك يقولوا ايه

أراهم ما أفزعهم فهربوا ..مقطع فيديو للصوص يهاجمون سائق أجرة

استكماله غدا .. انقطاع التيار الكهربائي على المؤتمر الصحفي لمرتضى منصور رئيس الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

اﻟﻤﺰﻳﺪ