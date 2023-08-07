اركب فيات تيبو 2023 بأرخص سعر للزيرو في مصر .. صور

بعد أن كسرت السيارة فيات تيبو حاجر المليون جنيه، اصبحت خارج المنافسة وسط فئة السيارات الاقتصادية، ولكن من الممكن الحصول عليها بسعر تنافسي عند شراء الفئة الاولى، والتي تقدم بقيمة سعرية رسمية قدرها 825 الف جنيه، وتعد هذه الفئة هي ارخص سيارات تيبو المقدمة في مصر.

فيات تيبو موديل 2023

مواصفات فيات تيبو موديل 2023

تأتي الفئة الاولى والارخص سعرا بعدد من التجهيزات تتضن، فرامل مانعة للانغلاق ABS، ووسائد هوائية أمامية ثنائية، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وتكييف هواء يدوي، وزجاج كهربائي، وقفل مركزي، مع نظام صوتي ترفيهي، ومرآة ذاتية التعتيم للرؤية الخلفية، وعجلات 16 بوصة، ونظام متابعة ضغط الاطارات، وشبكة أمامية متعددة المقاطع الهوائية مع مصابيح حادة واخرى دائرية للضباب، وعدد 4 ابواب بالاضافة إلى سعة التخزين الخلفية.

فيات تيبو موديل 2023

القدرات الفنية للسيارة فيات تيبو موديل 2023

حصلت السيارة فيات تيبو موديل 2023 على ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، وموتور 4 سلندر، يضخ قوة قدرها 110 حصان، و152 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، اضافة إلى مدة تسارع تقدر بـ 11.2 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة السكون 0.

فيات تيبو موديل 2023

الابعاد الخارجية للسيارة فيات تيبو موديل 2023