السعر الرسمي لـ فيات تيبو في مصر وبعد الأوفر برايس .. تفاصيل

تقدم السيارة فيات تيبو موديل 2023 بسعر رسمي داخل السوق المصري يتراوح بين 825 الف جنيه، و 975 الف جنيه للفئة عالية التجهيز، ولكن مع قيمة الاوفر برايس الغير رسمية والتي يفرضها بعض التجار والموزعين وصل سعر السيارة السوقي بين الي مليون و80 ألف جنيه وبداية من مليون جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" قائمة بالاسعار الرسمية للسيارة فيات تيبو موديل 2023 في مصر ومواصفاتها الفنية.

فيات تيبو موديل 2023

تستمد السيارة فيات تيبو 2023 قوتها من محرك 1600 سي سي، ينتج 110 حصان و 152 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي من 6 نقلات.

فيات تيبو موديل 2023

تعمل السيارة فيات تيبو 2023 عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات، بينما يمكنها التسارع من وضع السكون 0 وصولاً لـ 100 كم/ساعة خلال 11.2 ثانية.

فيات تيبو موديل 2023

تستهلك السيارة فيات تيبو 2023 نسبة من الووقد تقدر بـ 6.3 لتر عند قطعها لمسافات اجمالية تصل لـ 100 كيلومتر، بينما تصل السيارة إلى سرعة قصوى تقدر بـ 192 كيلومتر في الساعة.

فيات تيبو موديل 2023

سعر السيارة فيات تيبو الرسمي في مصر لموديلات 2023

الفئة الاولى ENTRY GRADE موديل 2023 بقيمة بلغت 825 الف جنيه.

الفئة الثانية MIDE GRADE موديل 2023 بسعر 910 الف جنيه.

الفئة الثالثة ENTRY GRADE هاتشباك موديل 2023 بسعر 910 الف جنيه.

الفئة الرابعة HIGHLINE موديل 2023 بقيمة بلغت 950 الف جنيه.

الفئة الخامسة HIGHLINE هاتشباك موديل 2023 بسعر 975 الف جنيه.