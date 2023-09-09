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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

وفر البنزين .. سعر جيومتري C الكهربائية في مصر

جيلي جيومتري C الكهربائية
جيلي جيومتري C الكهربائية 2023

تعتبر السيارة جيلي جيومتري C واحدة من أبرز السيارات الكهربائية في السوق المصري، والتي يقدمها الصانع الصيني عبر فئتين من التجهيزات، وبأسعار رسمية تبدأ من مليون و288 ألف جنيه، وتعد تلك النسخة من أحدث إصدارات العلامة التجارية في مصر، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق السعر الرسمي للسيارة جيلي جيومتري C 2023 في السوق المصري، وأبرز المواصفات الفنية للسيارة.

جيلي جيومتري C الكهربائية 2023 

تعرف على مواصفات السيارة الكهربائية جيلي جيومتري C 2023 

 

  • محرك كهربائي بقوة 201 حصانا.
  • عزم الدوران 310 نيوتن/متر.
  • سعة البطارية 53 كيلووات/70 كليووات.
  • مدى السير بين 400 و550 كم.
  • ناقل السرعات أوتوماتيكي الأداء.
  • زمن التسارع 7 ثواني فقط للوصول إلى سرعة 100 كم/س من النقطة 0.
  • عجلات 18 بوصة.
  • فتحة سقف بانوراما.
  • نظام صوتي ترفيهي.
جيلي جيومتري C الكهربائية 2023 
  • شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة.
  • مكيف هواء أوتوماتيكي.
  • عجلة قيادة تدعم الكثير من أوامر التحكم.
  • حساسات حركة لسهولة التحكم امامية وخلفية.
  • كاميرا 360 درجة.
  • فرامل يد الكترونية.
  • مرايات كهربائية جانبية.
  • نظام فرامل مانع للانغلاق ABS.
  • برنامج التوزيع الالكتروني EBD.
  • مثبت للسرعة.
  • وسائد هوائية للحماية AIRBAGS.
جيلي جيومتري C الكهربائية 2023 

أبعاد السيارة جيلي جيومتري C 2023

 

  • قاعدة عجلات طولها 2700 مم.
  • الطول الكلي للسيارة 4432 مم.
  • العرض الكلي للسيارة 1833 مم.
  • الارتفاع الكلي للسيارة 1560 مم.
  • ارتفاع السيارة عن الأرض "الخلوص الأرضي" 140 مم.
جيلي جيومتري C الكهربائية 2023 

 

السعر الرسمي للسيارة جيومتري C الكهربائية 2023 في السوق المصري 

 

  • أول فئة جيومتري C الكهربائية 2023 بسعر مليون و288 ألف جنيه.
  • ثانية فئة جيومتري C الكهربائية 2023 بسعر مليون و388 ألف جنيه.
جيلي جيومتري C الكهربائية 2023 
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