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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص SUV تقدمها BMW في مصر موديل 2024 .. اعرف سعرها

BMW X1 موديل 2024
BMW X1 موديل 2024

استطاعت العلامة التجارية الالمانية BMW تقديم باقة من الطرازات المتميزة داخل السوق المصري، سواء من عائلة السيدان، أو الهاتشباك، أو الرياضية متعددة الاستخدام، ولعل ارخص هذه الطرازات التي تنتمي لفئة الـ SUV، هي السيارة X1 موديل 2024.

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تقدم السيارة BMW X1 موديل 2024 عبر فئتين من التجهيزات، وبسعر رسمي يبدأ من 2 مليون و250 الف جنيه، وتستخدم جميع الفئات محرك تيربو سعة 1500 CC، يمكنه ضخ قوة قدرها 140 حصان، و230 نيوتن/متر، وناقل سرعات أوتوماتيك من 7 نقلات.

BMW X1 موديل 2024 

تسارع السيارة واستهلاك الوقود لـ BMW X1 موديل 2024

ويمكن للسيارة BMW X1 موديل 2024 الوصول والتسارع من وضع الثبات 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمني تبلغ 9.2 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 208 كيلومتر/ساعة، بينما تستهلك 6.3 لتر من الوقود عندما تقطع 100 كيلومتر.

BMW X1 موديل 2024 

ابعاد السيارة BMW X1 موديل 2024 

تقدم السيارة BMW X1 موديل 2024 بسعة تخزين خلفية تبلغ 540 لتر، مع خزان وقود سعة 45 لتر، بالاضافة إلى نسبة طول كلي بلغت 4500 مم، و 1845 مم للعرض الكلي، و1642 مم لارتفاع السيارة الكلي، مع 205 مم لمستوى ارتفاع السيارة عن الارض.

BMW X1 موديل 2024 

سعر السيارة BMW X1 موديل 2024 الرسمي في مصر

  • اول فئة X LINE موديل 2024 بسعر 2 مليون و250 الف جنيه.
  • ثاني فئة M SPORT موديل 2024 بسعر 2 مليون و500 الف جنيه.
BMW X1 موديل 2024 
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