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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر BMW X3 موديل 2024 في مصر .. صور

BMW X3
BMW X3

شهدت السيارة BMW X3 زيادة سعرية بلغت 200 ألف جنيه، وذلك بعد طرح موديل 2024 داخل السوق المصري، من هذه النسخة الرياضية والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV، وتقدم السيارة محليًا عبر فئة واحدة تتضمن حزمة من التجهيزات القوية إلى جانب المظهر الرياضي.

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وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات السيارة BMW X3 في السوق المصري بعد طرح موديلات 2024

BMW X3

تقدم السيارة BMW X3 موديل 2024 بأبعاد خارجية بلغت 470.8 مم للطول الكلي، و 189.1 مم للعرض، و 1676 مم للارتفاع، و204 مم للخلوص الارضي، وقاعدة عجلات 2864 مم، مع سعة تخزين خلفية تقدر بـ 550 لتر.

BMW X3

وتصل السرعة القصوى للسيارة BMW X3 موديل 2024 إلى 235 كيلومتر في الساعة، بالاضافة إلى تزويدها بناقل سرعات أوتوماتيك ثماني النقلات "دفع رباعي"، مع محرك تيربو 2000 CC، يتمكن من انتاج 252 حصان، و350 نيوتن/متر من عزم الدوران.

BMW X3

وتستطيع السيارة BMW X3 موديل 2024 الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من وضع السكون 0 خلال مدة زمنية تقدر بـ 6.6 ثانية، و متوسط استهلاك للوقود بنسبة 7.6 لتر عندما تخوض مسافات تبلغ 100 كيلومتر.

BMW X3

سعر السيارة BMW X3 في مصر بعد تقديم موديل 2024 

 

بلغت قيمة الزيادات للسيارة BMW X3 نحو 200 ألف جنيه، حيث تقدم بسعر رسمي يبلغ 3 مليون و800 ألف جنيه بدلاً من 3 مليون و600 ألف جنيه، وذلك عن الفئة الوحيدة المقدمة بالسوق المصري.

BMW X3
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