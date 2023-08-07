سعر BMW X6 M موديل 2023 في مصر .. صور

وسط طرازات BMW المتنوعة، تظل النسخة X6M موديل 2023 واحدة من اشهر السيارات المطروحة داخل السوق المصري، واكتسبت هذه الشهرة نسبة إلى تصميمها الرياضي العملاق والخاطف للانظار، إلى جانب قدراتها الفنية القوية، بينما يتم تقدمها محليًا عبر فئة واحدة بين موديلات 2023.

يقدم موقع "صدى البلد" السعر الرسمي للسيارة BMW X6 M موديل 2023 في مصر بالاضافة إلى استعراض ابرز مواصفاتها الفنية.

BMW X6 M

مواصفات السيارة BMW X6 M موديل 2023

جنوط رياضية وفتحة سقف بانوراما.

حساسات حركة امامية وخلفية.

كاميرا 360 درجة.

نظام صوتي ترفيهي وشاشة تعمل باللمس تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو.

عجلة قيادة متعددة الوظائف.

BMW X6 M

زر تشغيل وايقاف المحرك مع امكانية دخول السيارة بدون مفتاح.

مثبت للسرعة.

وسائد هوائية وجانبية للحماية، وباقة من الكابح عالية الاداء.

نوافذ كهربائية لجميع الابواب، وقفل مركزي.

محرك 4400 سي سي بقوة 530 حصان.

العزم الاقصى للدوران يصل لـ 750 نيوتن/متر.

BMW X6 M

ناقل السرعات اوتوماتيكي من 8 نقلات.

الجر رباعي للعجلات بينما تصل السرعة القصوى لـ 250 كم/س.

ويصل زمن التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في فترة تستغرق 4.3 ثانية.

BMW X6 M

سعر السيارة BMW X6 M موديل 2023 في مصر

تقدم السيارة BMW X6 M موديل 2023 بسعر رسمي داخل السوق المصري يبلغ 6 ملايين و200 الف جنيه.