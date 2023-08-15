أسرع سيارة من BMW في مصر .. اعرف بكام

تحظى إصدارات BMW بشعبية كبيرة عالميًا ومحليًا، نسبة إلى تاريخها العريق، وإصداراتها المتنوعة، سواء من ناحية التصميم الهيكلي بين السيدان والرياضية والهاتشباك، أو عبر التجهيزات الفنية والتقنية التي تتنوع من طراز لآخر.

أسرع سيارة من BMW في مصر

إذا تحدثنا عن قدرات أسرع سيارة مقدمة من BMW داخل السوق المصري، سنجد الفئة الثامنة في صدارة المشهد، والتي تطرح 3 فئات من التجهيزات وهي GC LCI وCONVERTIBLE LCI والفئة M8، حيث تتمتع هذه الفئات بقدرات عالية الاداء من ناحية القوة والتسارع.

اسرع سيارة تقدمها BMW

يمكن للسيارة BMW الفئة الثامنة الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من وضع الثبات 0 خلال 3.7 ثوان فقط، حيث تتمتع بمحرك ثماني الاسطوانات سعة 4400 سي سي، يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 530 حصانا، و 750 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

اسرع سيارة تقدمها BMW

وتصل السرعة القصوى للسيارة BMW الفئة الثامنة إلى 280 كيلومترا في الساعة، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 8 سرعات، مع تقنية الدفع الرباعي للعجلات، واستهلاك للوقود بنسبة 10.6 لترات عندما تقطع السيارة لمسافات قدرها 100 كيلومتر.

اسرع سيارة تقدمها BMW

أسعار أسرع سيارة تقدمها BMW داخل السوق المصري "الفئة الثامنة"

فئة GC LCI موديل 2023 بقيمة بلغت 8 ملايين و400 الف جنيه.

فئة CONVERTIBLE LCI موديل 2023 بقيمة بلغت 8 ملايين و650 الف جنيه.

فئة M8 موديل 2023 بقيمة بلغت 11 مليونا و520 ألف جنيه.