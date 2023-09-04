بهذا السعر .. اركب BMW X2 موديل 2023 في مصر

تتوافر السيارة BMW X2 موديل 2023 في السوق المحلي عبر فئة واحدة من التجهيزات، وتعد من ابرز اصدارات العلامة التجارية في مصر، حيث تنتمي إلى فئة X الرياضية الشهيرة، والتي تحظى بشعبية كبيرة نسبة إلى الطابع الرياضي المميز، والقدرات الفنية القوية، إلى جانب التجهيزات الخاصة بكل اصدار.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري الاسعار الرسمية ومواصفات السيارة BMW X2 موديل 2023 في السوق المصري

BMW X2 موديل 2023

تعرف على المواصفات الفنية للسيارة السيارة BMW X2 موديل 2023

تتمكن السيارة BMW X2 موديل 2023 من الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة من نقطة الثبات 0 خلال مدة زمنية تستغرق 9.6 ثانية، حيث دعمت بمحرك تيربو سعة 1500 سي سي، مكون من 3 اسطوانات.

BMW X2 موديل 2023

ويستطيع محرك السيارة BMW X2 موديل 2023 من انتاج قوة اجمالية قدرها 140 حصانا، و220 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى وجود ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء يعمل عبر تقنية الدفع الامامي يتكون من 7 نقلات.

BMW X2 موديل 2023

وتصل السرعة القصوى للسيارة BMW X2 موديل 2023 إلى 205 كيلومتر/ساعة، بينما يبلغ معدل استهلاكها من الوقود نحو 6.3 لترات عندما تسير لمسافات قدرها 100 كيلومتر.

BMW X2 موديل 2023

بهذا السعر .. اشتري السيارة BMW X2 موديل 2023 داخل السوق المصري

يبلغ السعر الرسمي للسيارة BMW X2 موديل 2023 في مصر نحو مليون و725 الف جنيه، وذلك عن الفئة الوحيدة M SPORT X المقدمة محليًا.