عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بهذا السعر .. اركب BMW X2 موديل 2023 في مصر

 BMW X2 موديل 2023
 BMW X2 موديل 2023

تتوافر السيارة BMW X2 موديل 2023 في السوق المحلي عبر فئة واحدة من التجهيزات، وتعد من ابرز اصدارات العلامة التجارية في مصر، حيث تنتمي إلى فئة X الرياضية الشهيرة، والتي تحظى بشعبية كبيرة نسبة إلى الطابع الرياضي المميز، والقدرات الفنية القوية، إلى جانب التجهيزات الخاصة بكل اصدار.

أسعار BMW SERIES 3 موديل 2024 في مصر | صور

ثبات أسعار الفئة الخامسة من طرازات BMW .. اعرف بكام

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري الاسعار الرسمية ومواصفات  السيارة BMW X2 موديل 2023 في السوق المصري 

 BMW X2 موديل 2023 

تعرف على المواصفات الفنية للسيارة السيارة BMW X2 موديل 2023 

 

تتمكن السيارة BMW X2 موديل 2023 من الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة من نقطة الثبات 0 خلال مدة زمنية تستغرق 9.6 ثانية، حيث دعمت بمحرك تيربو سعة 1500 سي سي، مكون من 3 اسطوانات.

 BMW X2 موديل 2023 

ويستطيع محرك السيارة BMW X2 موديل 2023 من انتاج قوة اجمالية قدرها 140 حصانا، و220 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى وجود ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء يعمل عبر تقنية الدفع الامامي يتكون من 7 نقلات.

 BMW X2 موديل 2023 

وتصل السرعة القصوى للسيارة BMW X2 موديل 2023 إلى 205 كيلومتر/ساعة، بينما يبلغ معدل استهلاكها من الوقود نحو 6.3 لترات عندما تسير لمسافات قدرها 100 كيلومتر.

 BMW X2 موديل 2023 

بهذا السعر .. اشتري السيارة BMW X2 موديل 2023 داخل السوق المصري 

 

يبلغ السعر الرسمي للسيارة BMW X2 موديل 2023 في مصر نحو مليون و725 الف جنيه، وذلك عن الفئة الوحيدة M SPORT X المقدمة محليًا.

 BMW X2 موديل 2023 
BMW تقنية الفيديو BMW X2 سعر السيارة BMW X2 سعر السيارة BMW X2 موديل 2023 السيارة BMW X2 موديل 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023.. درجاتك هنا

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 برقم الجلوس| بدء تحميلها على موقع التعليم

رابط مجاني .. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

أمطار خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس

بعد صفقة الشركة الإماراتية؟.. مصير أسعار السجائر

رابط مباشر .. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الآن

بعد هدف صلاح.. كيف ردت جماهير ليفربول على العروض السعودية

دبابة إفريقيا تنهي الأزمة.. كولر يوافق على ضم مهاجم الأهلي الجديد

موضوعات متعلقة

فرصة كبيرة.. أرخص سيارة هاتشباك زيرو في مصر

أغلى 5 سيارات ألمانية في مصر.. سعرها يتخطى 11 مليون جنيه

شانجان تقدم نسختها LAMORE موديل 2024 بهذا السعر .. صور

بقوة 536 حصانا.. إم جي تكشف عن سايبرستر الجديدة كليًا| صور

سعر مرسيدس GLC موديل 2023 في مصر | صور

أفضل سعر للزيرو .. سيارة يابانية بـ 399 ألف جنيه

فيراري ولامبورجيني وكاديلاك.. محمد رمضان يستعرض أسطول سياراته من جديد| صور

أسعار فيات تيبو موديل 2023 في مصر

ترشيحاتنا

دعاء دخول شهر ربيع الأول.. ولماذا سمي بهذا الاسم

قرارات عاجلة من النيابة في واقعة العثور على قطع أثرية بمدينة بدر

سعره 2800 جنيه.. موبايل “تاتش” من نوكيا بإمكانات مميزة لمحدودي الدخل

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. عبر هذا الرابط

لمنافسة تيسلا.. جيلي تكشف عن زيكر الكهربائية الخارقة

تسبب التسمم.. 5 أطعمة احذر من تسخينها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب التسمم.. 5 أطعمة احذر من تسخينها

بعد هدف صلاح.. كيف ردت جماهير ليفربول على العروض السعودية

بالأحمر القصير.. منى زكي تظهر بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

الأبيض X أسود.. هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة ملفتة على حمام السباحة

فيديو

شيرين شيكاغو أول مدربة دراجات نارية للفتيات أعرف حكايتها..فيديو

حكاية 50 مهاجما رفضهم كولر.. وكلام نهائي في صفقة سوزا بالأهلي

«صوته حلو».. لاعب بيراميدز يفاجئ زملاءه ورد فعل غير متوقع من اللاعبين| فيديوجراف

إنعام سالوسة تكذّب حوار منى الشاذلي.. والأخيرة: شكرًا على رفع الحرج| «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ