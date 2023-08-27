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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار BMW SERIES 3 موديل 2024 في مصر | صور

BMW SERIES 3
BMW SERIES 3

شهدت أسعار السيارة BMW SERIES 3 حالة من الثبات بعد طرح موديلات 2024، حيث تبدأ أسعار الفئة الأولى من 2 مليون و400 الف جنيه، وتنتهي عند 3 مليون و500 الف جنيه، وذلك للفئة الأخيرة تحديدًا للنسخة 330i M sport عالية التجهيزات. 

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة BMW SERIES 3 بعد طرح موديلات 2024 واستعراض ابرز المواصفات الفنية.

BMW SERIES 3 

ابعاد السيارة BMW SERIES 3

 

  • قاعدة عجلات بطول كلي بلغت 2810 مم.
  • الطول الكلي للسيارة 4624 مم.
  • اجمالي العرض الكلي للسيارة 1811 مم.
  • الارتفاع الكلي للسيارة 1416 مم و127 مم للخلوص الأرضي.
  • سعة التخزين الخلفية 480 لترا، وخزان وقود سعة 60 لترا.
BMW SERIES 3 

القدرات الفنية للسيارة BMW SERIES 3

 

تأتي السيارة BMW SERIES 3 بمحرك 1600 cc تيربو، يستطيع أن ينتج 170 حصان، و250 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى إمكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 8.1 ثانية، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الخلفي بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية من 8 نقلات.

BMW SERIES 3 

وتتمتع الفئات عالية التجهيز بمحرك 2000 cc تيربو 4 سلندر، يتمكن من انتاج 258 حصان، وعزم دوران 400 نيوتن/متر، اضافة إلى ناقل حركة ثماني السرعات، وبهذه القدرات تصل السيارة إلى سرعة قصوى تقدر بـ 250 كم/ساعة، مع امكانية الانطلاق من 0 لـ 100 كم/س خلال 5.9 ثانية.

BMW SERIES 3 

الاسعار الرسمية لطرازات BMW SERIES 3 موديل 2024 في مصر 

 

الفئة الاولى بقيمة قدرها 2 مليون و400 الف جنيه.

الفئة الثانية بقيمة قدرها 2 مليون و575 الف جنيه.

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 2 مليون و750 الف جنيه.

الفئة الرابعة بقيمة قدرها 3 مليون و500 الف جنيه.

BMW SERIES 3 
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