أسعار BMW SERIES 3 موديل 2024 في مصر | صور

شهدت أسعار السيارة BMW SERIES 3 حالة من الثبات بعد طرح موديلات 2024، حيث تبدأ أسعار الفئة الأولى من 2 مليون و400 الف جنيه، وتنتهي عند 3 مليون و500 الف جنيه، وذلك للفئة الأخيرة تحديدًا للنسخة 330i M sport عالية التجهيزات.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة BMW SERIES 3 بعد طرح موديلات 2024 واستعراض ابرز المواصفات الفنية.

BMW SERIES 3

ابعاد السيارة BMW SERIES 3

قاعدة عجلات بطول كلي بلغت 2810 مم.

الطول الكلي للسيارة 4624 مم.

اجمالي العرض الكلي للسيارة 1811 مم.

الارتفاع الكلي للسيارة 1416 مم و127 مم للخلوص الأرضي.

سعة التخزين الخلفية 480 لترا، وخزان وقود سعة 60 لترا.

BMW SERIES 3

القدرات الفنية للسيارة BMW SERIES 3

تأتي السيارة BMW SERIES 3 بمحرك 1600 cc تيربو، يستطيع أن ينتج 170 حصان، و250 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى إمكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 8.1 ثانية، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الخلفي بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية من 8 نقلات.

BMW SERIES 3

وتتمتع الفئات عالية التجهيز بمحرك 2000 cc تيربو 4 سلندر، يتمكن من انتاج 258 حصان، وعزم دوران 400 نيوتن/متر، اضافة إلى ناقل حركة ثماني السرعات، وبهذه القدرات تصل السيارة إلى سرعة قصوى تقدر بـ 250 كم/ساعة، مع امكانية الانطلاق من 0 لـ 100 كم/س خلال 5.9 ثانية.

BMW SERIES 3

الاسعار الرسمية لطرازات BMW SERIES 3 موديل 2024 في مصر

الفئة الاولى بقيمة قدرها 2 مليون و400 الف جنيه.

الفئة الثانية بقيمة قدرها 2 مليون و575 الف جنيه.

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 2 مليون و750 الف جنيه.

الفئة الرابعة بقيمة قدرها 3 مليون و500 الف جنيه.