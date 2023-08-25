عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأغلى سعرًا من BMW .. X7 الجديدة رفاهية ومظهر رياضي

BMW X7 موديل 2023
BMW X7 موديل 2023

تقدم العلامة التجارية الألمانية BMW، الكثير من الإصدارات داخل السوق العالمي والمحلي، ولعل من أبرز السيارات المقدمة في مصر هي النسخة الفارهة X7، والتي تقدم من خلال فئة واحدة، مع تصميم رياضي يجمع بين إطلالة الـ SUV والفخامة، مما يجعلها أغلى سيارة رياضية تقدمها BMW بالسوق المصري.

سعر BMW X3 الجديدة في مصر

الأرخص سعرًا في مصر .. BMW 118 موديل 2024

وفي هذا الإطار يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات أغلى سيارة رياضية تقدمها BMW في السوق المصري.

BMW X7 موديل 2023 

مواصفات السيارة BMW X7 موديل 2023 في مصر 

 

يمكن للسيارة BMW X7 موديل 2023 الانطلاق إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون 0 خلال 4.7 ثانية، حيث يتم دعمها بمحرك ثماني الاسطوانات "8 سلندر"، سعة 4400 CC تيربو، يستطيع ضخ 530حصانا، و 750 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

BMW X7 موديل 2023 

وتعمل السيارة BMW X7 موديل 2023 بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 8 نقلات، وتستمد السيارة اوامر القوة عبر تقنية الجر الرباعي للعجلات، بالاضافة إلى متوسط استهلاك للوقود بنسبة 12.2 لتر لكل 100 كيلومتر، إلى جانب سرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة.

BMW X7 موديل 2023 

سعر السيارة BMW X7 في السوق المصري 

 

  • يبلغ سعر السيارة BMW X7 موديل 2023 نحو 7 مليون و500 الف جنيه.
  • تأتي السيارة BMW X7 موديل 2023 بسعر 7 مليون و950 الف جنيه.
BMW X7 موديل 2023 
BMW SUV اغلى سيارة اغلى سيارة رياضية سعر سعر BMW X7 سعر BMW X7 موديل 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح الأغلى في تاريخ الدوري السعودي| اتحاد جدة وافق على شرط “مو” الوحيد.. والإعلان خلال ساعات

من غير شعر.. ظهور صادم لأسما شريف منير فى حفل القاهرة للدراما

بعد انضمام مصر لـ بريكس.. ما مستقبل سعر الدولار في 2024؟

الحزن يخيم على مواقع التواصل..وفاة البلوجر الشاب حسني العامرية لسبب صادم للجميع

بركات يكشف عن الجلسة النارية بين الخطيب والشناوي في مران الأهلي

رفع الحجز عن أرصدة الزمالك في البنوك | تفاصيل مثيرة

عاجل | بركات يوضح موقف إمام عاشور مع الأهلي

قرار جمهوري بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد نائباً عاماً

موضوعات متعلقة

بـ"نص" مليون .. اركب سيارة زيرو يابانية أوتوماتيك

أرخص سيارة شيفروليه زيرو في مصر .. صور

سعر سكودا اوكتافيا موديل 2023 في مصر .. صور

السعر الرسمي لـ شيفروليه كابتيفا وبعد الاوفر برايس.. تفاصيل

بسقف مكشوف.. استون مارتن تطلق سيارتها الجديدة DB 12 |صور

قبل وبعد الأوفر برايس .. سعر شيفروليه أوبترا 2023 في مصر

بالأسعار.. 5 سيارات رياضية الأكثر مبيعًا في مصر

سعر السيارة الكهربائية أيولوس E70 Pro .. بديلة البنزين

ترشيحاتنا

خفض معدلات البطالة.. مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة يشيد بالتعاون مع الحكومة المصرية

موعد الجزء الثاني من جعفر العمدة .. محمد رمضان يحسم الأمر

سور يستحب قراءتها يوم الجمعة.. 3 سنن واظب عليها النبي

الآن.. قمر التربيع الأول لشهر صفر يزين السماء

الذكاء الاصطناعي يتنبأ بـ وباء قادم يجتاح العالم.. تفاصيل

كيف اختار الرئيس السيسي المستشار محمد شوقي نائبا عاما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علا غانم ونسرين أمين وسارة عبد الرحمن.. إطلالات جريئة في مهرجان القاهرة للدراما

الحزن يخيم على مواقع التواصل..وفاة البلوجر الشاب حسني العامرية لسبب صادم للجميع

من غير شعر.. ظهور صادم لأسما شريف منير فى حفل القاهرة للدراما

أرخص عشاء.. طريقة عمل الفطير المقلي باللبن

فيديو

مقطع فيديو يثير الجدل لمداهمة الشرطة الأميركية لمنزل سيدة .. لن تتوقع ماذا حدث

لحظة وصول منة شلبي ومنى زكي ونرمين الفقي لمهرجان القاهرة للدراما| فيديو

 له علاقة بتحطمها.. مفاجأة حول قائد طائرة زعيم فاجنر

مفاجأة في تحطم طائرة فاجنر والكشف عن القائد الجديد | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ