الأغلى سعرًا من BMW .. X7 الجديدة رفاهية ومظهر رياضي

تقدم العلامة التجارية الألمانية BMW، الكثير من الإصدارات داخل السوق العالمي والمحلي، ولعل من أبرز السيارات المقدمة في مصر هي النسخة الفارهة X7، والتي تقدم من خلال فئة واحدة، مع تصميم رياضي يجمع بين إطلالة الـ SUV والفخامة، مما يجعلها أغلى سيارة رياضية تقدمها BMW بالسوق المصري.

وفي هذا الإطار يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات أغلى سيارة رياضية تقدمها BMW في السوق المصري.

BMW X7 موديل 2023

مواصفات السيارة BMW X7 موديل 2023 في مصر

يمكن للسيارة BMW X7 موديل 2023 الانطلاق إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون 0 خلال 4.7 ثانية، حيث يتم دعمها بمحرك ثماني الاسطوانات "8 سلندر"، سعة 4400 CC تيربو، يستطيع ضخ 530حصانا، و 750 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

BMW X7 موديل 2023

وتعمل السيارة BMW X7 موديل 2023 بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 8 نقلات، وتستمد السيارة اوامر القوة عبر تقنية الجر الرباعي للعجلات، بالاضافة إلى متوسط استهلاك للوقود بنسبة 12.2 لتر لكل 100 كيلومتر، إلى جانب سرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة.

BMW X7 موديل 2023

سعر السيارة BMW X7 في السوق المصري

يبلغ سعر السيارة BMW X7 موديل 2023 نحو 7 مليون و500 الف جنيه.

تأتي السيارة BMW X7 موديل 2023 بسعر 7 مليون و950 الف جنيه.