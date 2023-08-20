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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأرخص سعرًا في مصر .. BMW 118 موديل 2024

BMW 118 موديل 2024
BMW 118 موديل 2024

تعتبر السيارة 118 هي ارخص نسخة تقدمها شركة BMW، ضمن موديلات 2024 المطروحة داخل السوق المصري، وتأتي هذه السيارة بتصميم الهاتشباك الشهيرة، مع طرحها عبر فئة واحدة من التجهيزات.

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وفيما يلي يقدم موقع "صدى البلد" السعر الرسمي للسيارة BMW 118 موديل 2024 في مصر واهم مواصفاتها الفنية.

BMW 118 موديل 2024

المواصفات الفنية لارخص سيارة من BMW في مصر 

 

تعتمد BMW 118 موديل 2024 على محرك تيربو 1500 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 136 حصان، و 220 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

BMW 118 موديل 2024

وتعتمد السيارة BMW 118 موديل 2024 على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء من 8 نقلات، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات، اضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 210 كيلومتر في الساعة.

BMW 118 موديل 2024

ويمكن للسيارة BMW 118 موديل 2024 بفضل هذه القدراتوالتجهيزات الفنية أن تتسارع من نقطة الاستعداد والسكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 8.7 ثانية، متوسط استهلاك للبنزين 5.1 لتر لكل 100 كم.

BMW 118 موديل 2024

قياسات السيارة BMW 118 موديل 2024 

 

  • خزان وقود سعة 52 لتر.
  • قاعدة عجلات 2690 مم.
  • الطول الاجمالي 4329 مم.
  • العرض الاجمالي 1765 مم.
  • الارتفاع الاجمالي 1440 مم.
  • ارتفاع السيارة عن الارض "الخلوص الارضي" 140 مم.
  • سعة حقيبة التخزين الخلفية 360 لتر.

 

BMW 118 موديل 2024

سعر BMW 118 موديل 2024 في مصر

 

يبلغ سعر السيارة BMW 118 موديل 2024 في مصر نحو مليون و850 الف جنيه.

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