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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر BMW X4 بعد طرح موديل 2024 في مصر .. صور

BMW X4
BMW X4

تواصل شركة BMW من تواجدها داخل السوق المصري، بعد طرح حزمة من موديلات 2024 منها النسخة الرياضية X4، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV ذات الطابع الفاخر، ولكن مع زيادة اجمالية بلغت 350 الف جنيه، عن فئة الوحيدة المقدمة محليًا.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في اطار هذا الموضوع، السعر الرسمي الجديد للسيارة BMW X4 موديل 2024 في السوق المصري، واستعراض ابرز المواصفات الفنية للسيارة

BMW X4

القدرات الفنية لسيارة BMW X4 موديل 2024

 

تستخدم السيارة BMW X4 موديل 2024 ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 8 نقلات، مع تقنية الدفع الرباعي للعجلات، بالاضافة إلى محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2000 CC تيربو، يضخ قوة إجمالية قدرها 252 حصان.

BMW X4

ويصل العزم الاقصى للدوران الخاص بالسيارة BMW X4 موديل 2024 إلى 350 نيوتن/متر، اضافة إلى سرعة قصوى بلغت 240 كيلومتر في الساعة، إلى جانب مدة زمنية قدرها 6.3 ثانية للوصول من وضع السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

BMW X4

تعرف على السعر الرسمي للسيارة BMW X4 بعد تقديم موديل 2024 داخل السوق المصري 

 

بلغت الزيادة السعرية للسيارة BMW X4 بعد طرح موديل 2024 نحو 350 الف جنيه، ليصل سعرها الاجمالي إلى 4 مليون و200 ألف جنيه بدلاً من 3 مليون و850 ألف جنيه.

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