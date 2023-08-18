BMW تطرح X5 موديل 2024 بالسوق المصري | اعرف سعرها

تواصل شركة BMW تواجدها بالسوق المصري، بعد طرح موديلات 2024 من النسخة BMW X5، مع زيادة تضمنت الفئة الاولى بلغت 700 الف جنيه، لتبدأ من 5 ملايين و 500 الف جنيه، وتعد هذه النسخة واحدة من أبرز الاصدارات الرياضية التي تقدمها العلامة التجارية في مصر.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الجديدة للسيارة BMW X5 بعد طرح موديلات 2024 في السوق المصري، إلى جانب استعراض أبرز المواصفات الفنية للسيارة.

BMW X5 موديل 2024

تقدم الفئة الاولى xDrive40i xLine من السيارة BMW X5 موديل 2024 بمحرك 3000 سي سي تيربو 6 سلندر، يتمكن من ضخ 340 حصانا، وعزم أقصى للدوران 450 نيوتن/متر، اضافة إلى ناقل حركة من 8 سرعات أوتوماتيكية الاداء، وسرعة قصوى تقدر بـ 243 كم/س، و 5.5 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة.

BMW X5 موديل 2024

وتأتي الفئة X5 M60i بمحرك 8 سلندر سعة 4400 CC، يستطيع أن يضخ قوة اجمالية قدرها 540 حصانا، وعزم دوران 750 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات دفع رباعي، وبهذه الامكانيات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 4.3 ثانية.

BMW X5 موديل 2024

الأسعار الرسمية للسيارة BMW X5 موديل 2024 في مصر

الفئة الأولى X5 xDrive40i xLine موديل 2024 بقيمة قدرها 5 ملايين و500 ألف جنيه بدلاً من 4 ملايين و800 الف جنيه.

الفئة الثانية X5 M60i موديل 2024 بقيمة قدرها 6 ملايين و800 ألف جنيه.