سعر BMW X5 الجديدة موديل 2023

تكتسب الفئة X من سيارات العلامة التجارية الألمانية BMW شهرة واسعة في السوق المصري، ومن أبرزها X5 موديل 2023.

BMW X5 موديل 2023

مواصفات السيارة BMW X5 موديل 2023

تقدم الفئة الأولى من السيارة BMW X5 موديل 2023 بمحرك سداسي الأسطوانات سعة 3000 سي سي تيربو، حيث تستطيع ضخ 340 حصانا، بالإضافة إلى عزم أقصى للدوران يقدر بـ 450 نيوتن/متر، مع ناقل حركة "دفع رباعي" أيضا من 8 سرعات، بينما تتمكن السيارة من الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة ارتكازًا من النقطة 0 في مدة تستغرق 5.5 ثانية.

تستطيع الفئة عالية التجهيز من السيارة BMW X5 موديل 2023 الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 4.3 ثانية، حيث تتمتع بمحرك 4400 سي سي تيربو مكون من 8 أسطوانات، يتمكن من ضخ 540 حصانا، و750 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات "دفع رباعي".

BMW X5 موديل 2023

كما تتوفر السيارة BMW X5 موديل 2023 بمساعد الفرامل BA، وتوزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD، وأجهزة استشعار الاصطفاف أمامي وخلفي، وعرض مراقبة ضغط الإطارات، والتحكم في الجر، ونظام المساعدة على تسلق التلال.

وتتوفر السيارة BMW X5 موديل 2023 بالعديد من وسائل السلامة وأنظمة الترفيه مثل نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS ، وحزمة التعليق التكيفية، و نظام كشف حركة مجسم، ووسائد هوائية، وقفل الباب التلقائي.

BMW X5 موديل 2023

أسعار السيارة BMW X5 موديل 2023

BMW X5 موديل 2023 الفئة الأولى بقيمة 4,800,000 جنيه.

BMW X5 موديل 2023 الفئة الثانية بقيمة 5,900,000 جنيه.