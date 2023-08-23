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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فيراري ومرسيدس.. أشهر سيارات نجم دفاع ليفربول

فيراري ومرسيدس..
فيراري ومرسيدس.. أشهر سيارات نجم دفاع ليفربول

يعتبر الهولندي فيرجل فان دايك نجم وقائد ليفربول أحد أشهر مدافعين كرة القدم في العالم خلال السنوات الماضية، وصاحب أغلى صفقة لمدافع في العالم عام 2017 بقيمة 100 مليون دولار، وذلك عندما انتقل من ساوثهامبتون الى ليفربول.

غيرة من نجوم كرة القدم، يعشق فان دايك السيارات الفارهة والنادرة، حيث يمتلك العديد من السيارات النادرة والايقونية.

 

فيراري 488 سبايدر

تستمد فيراري 488 سبايدر  قوتها من محرك مكون من 8 أسطوانات مزدوج الشاحن التوربيني، سعة 3.9 لتر، والذي يولد قوة 670 حصان، في حين تعتبر من أقوى السيارات المكشوفة في تاريخ فيراري، حيث يمكن للسيارة أن تتسارع من نقطة السكون 0-60 خلال 3.0 ثانية، كما تبلغ سرعتها القصوى 205 ميل في الساعة.

فيراري ومرسيدس.. أشهر سيارات نجم دفاع ليفربول 

لاند روفر ديفندر

تأتي بمحرك بنزين مكون من 8 اسطوانات سعة 5.0 لتر، توليد قوة قصوى تبلغ 405 حصانًا وعزم دوران 380 رطل قدم “515 نيوتن متر”.

 

أودي Q7

تأتي أودي Q7 بمحرك ينتج قوة تصل الى 335 حصان، فيما تبلغ مدة تسارع السيارة 5.9 ثوانٍ، كما يمكنها أيضاً أن تصل سرعة قصوى إلى 155 ميلاً في الساعة، وتعتبر من بين أفخم سيارات الشركة.

فيراري ومرسيدس.. أشهر سيارات نجم دفاع ليفربول 

BMW الفئة الخامسة

تأتي BMW الفئة الخامسة بمحرك مكون من 8 أسطوانات  سعة 4.4 لتر، مزدوج الشاحن التوربيني، والذي يولد قوة 523 حصانًا، مع عزم 553 رطلاً من الدوران.

 

مرسيدس بنز G63 AMG

تأتي السيارة مرسيدس بنز G63 AMG قوتها من محرك مكون من 8 أسطوانات توربو، والذي يولد قوة 416 حصانًا، مع 450 رطل قدم من عزم الدوران ، ويمكنها التسارع من الثبات 0 إلى 60 خلال 5.6 ثانية، كما تحتوي السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 9 سرعات.

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