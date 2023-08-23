لأصحاب الدخل المحدود.. 5 سيارات مستعملة بداية من 130 ألف جنيه

يبحث العديد من المشترين عن اقتناء سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة مؤخراً، حيث تعتبر حلاً بديلاً عنها.

ونقدم لكم في هذا التقرير 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه.

تويوتا كورولا

سيتروين C3 موديل 2003

تستمد السيارة سيتروين C3 موديل 2003 قوتها من محرك 1400 سي سي، يولد قوة تصل الى 75 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 116 نيوتن/متر، ومقترن بناقل حركة يدوي " مانيوال " خماسي السرعات أو أوتوماتيك حسب الفئة.

بلغ سعر السيارة سيتروين C3 موديل 2003 في سوق المستعمل 130 ألف جنيه.

تويوتا كورولا

تويوتا كورولا موديل 1997

جاءت السيارة تويوتا كورولا موديل 1997 بمحرك سعة 1300 سي سي، ينتج قوة تصل الى 88 حصانا، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات، وعزم أقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن / متر.

وبلغت قراءة العداد في السيارة تويوتا كورولا موديل 1997 نحو 200 ألف كيلومتر وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتبدأ أسعارها في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه.

اسبيرانزا A113

اسبيرانزا A113 موديل 2012

حصلت السيارة اسبيرانزا A113 موديل 2010 على محرك سعة 1300 سي سي، رباعي الأسطوانات، ينتج قوة حصانيه تقدر بـ 87 حصاناً، ويعتبر من المحركات الاقتصادية في استهلاك البنزين، وعزم أقصى للدوران يبلغ يبلغ 114 نيوتن متر، وبلغت قراءة العداد نحو 160 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

بلغ سعر السيارة اسبيرانزا A113 موديل 2010 في سوق المستعمل 140 ألف جنيه.

فولكس فاجن بولو

فولكس فاجن بولو موديل 1999

وتتوافر السيارة فولكس فاجن بولو بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 75 حصانا، مقترن بناقل حركة من 4 سرعات أوتوماتيك أو ناقل حركة مانيوال يتألف من 5 سرعات، تتسارع من نقطة الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 15.2 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى إلى 171 كيلومتر/ساعة.

تبدأ أسعار السيارة فولكس فاجن بولو موديل 1999 في سوق المستعمل من 130 ألف جنيه.

أوبل كورسا موديل 2004

أوبل كورسا موديل 2004

تأتي السيارة أوبل كورسا موديل 2004 بمحرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل إلى 87 حصانا، مقترن بناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، أو ناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات.

بلغ سعر السيارة أوبل كورسا موديل 2004 في سوق المستعمل 140 ألف جنيه، وبلغت قراءة العداد نحو 120 ألف كيلومتر تقريباً.