ريماك نيفيرا.. سعر أقوى سيارة كهربائية في العالم

يشهد عالم السيارات الخارقة تطوراً كبيراً سنويا وخاصة السيارات الكهربائية التي أصبحت تطع نفسها بين الكبار بخطى ثابتة، ومن أشهر السيارات الكهربائية السريعة في العالم سيارة ريماك نيفييرا.

ريماك نيفييرا

تعتبر شركة ريماك واحدة من أقوى وأبرز الشركات الناشئة والتي تختص في إنتاج السيارات الكهربائية الخارقة، مثل سيارة ريماك نيفيرا التي تعتبر من بين أغلى وأسرع السيارات في العالم لعام 2022 حيث تتنافس مع سيارات آخرى من شركات عريقة مثل بوجاتي تشيرون سوبر سبورت وكونجسيج جيسكو.

ريماك نيفييرا

القوة الميكانيكية لسيارة ريماك نيفييرا

ستعتمد السيارة الخارقة ريماك نيفييرا على أربعة محركات كهربائية، محرك لكل عجلة تنتج معاً ما مجموعة 1887 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 2360 نيوتن/متر، حيث يتيح ذلك للنموذج الانطلاق من 0 حتى 96 كيلومتر/ساعة في غضون 1.85 ثانية فقط وقطع مسافة ربع ميل في 8.582 ثانية.

صنعت ريماك 18 نموذجًا أوليًا، وخضعت تلك السيارات لـ 45 اختبار تصادم جسدي مختلف للتأكد من أن السيارة التي تم إنتاجها بشكل نهائي ستكون متوافقة مع جميع الأسواق الرئيسية بما في ذلك الولايات المتحدة، وتعرضت 18 سيارة من أصل 11 للتدمير خلال هذه العملية.

ريماك نيفييرا

تعتبر سيارة نيفيرا التي تُعتبر بالفعل أسرع سيارة إنتاج في العالم تسارعًا لمسافة تزيد عن ربع ميل (8.582 ثانية)، وتاتي مدعومة بأربعة محركات كهربائية تنتج 1887 حصانًا مذهلاً، وتقول ريماك إنها تتسارع من 0 حتى سرعة 62 ميل في الساعة خلال 1.95 ثانية ومن 0 حتى سرعة 100 ميل في الساعة خلال 4.3 ثانية.

تبدأ أسعار السيارة ريماك نيفييرا بـ 2 مليون و100 ألف دولار.