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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعرها 100 ألف جنيه بس.. اشتري أرخص سيارة فيات هاتشباك

صدى البلد

اشتهرت العلامة التجارية الإيطالية فيات بإنتاجها للسيارات المستعملة والتي تتوفر بأسعار مناسبة، كما تتميز بمحرك اقتصادي في استهلاك البنزين.

 

وشهدت السيارات المستعملة زيادة في الإقبال على شرائها مؤخراً، ويرجع ذلك لزيادة أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة، بسبب العديد من الأزمات العالمية مثل النقص في أشباه الموصلات وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً.

فيات أونو موديل 2006

مواصفات السيارة فيات أونو موديل 2006

حصلت السيارة فيات أونو موديل 2006 على محرك بقوة 45 حصان وعزم دوران 74 نيوتن متر مع سرعة قصوى 145 كم في الساعة وتسارع حتى 100 كم في 17.7 ثانية واستهلاك وقود 5.9 لتر لكل 100 كم، كما جاءت بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات .

 

يبلغ معدل استهلاك الوقود للسيارة فيات أونو موديل 2006 نحو 5.9 لتر لكل 100 كيلومتر، وبلغت قراءة العداد 70 ألف كيلومتر، وفقاً لأحد منصات البيع عبر الإنترنت.

فيات أونو موديل 2006

سعر السيارة فيات أونو موديل 2006 في سوق المستعمل

تبدأ أسعار السيارة فيات أونو موديل 2006 في سوق المستعمل بـ 100 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

هاتشباك فيات فيات اونو فيات أونو موديل 2006 سوق المستعمل مانيوال السيارات المستعملة

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