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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ثبات أسعار الفئة الخامسة من طرازات BMW .. اعرف بكام

5 Series BMW موديل
5 Series BMW موديل 2023

شهدت اسعار الفئة الخامسة من طرازات BMW المقدمة بالسوق المصري، حالة من الثبات بعد ارتفاع بعض الاصدارات المقدمة محليًا خلال شهر اغسطس الجاري، حيث مازالت اسعار هذه الفئة تقدم بقيمة رسمية تبدأ من 2 مليون و900 الف جنيه لموديلات 2023.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية لاصدارات  الفئة الخامسة 5 Series موديل 2023 في السوق المصري، واهم مواصفاتها الفنية.

5 Series BMW موديل 2023 

المواصفات الفنية لسيارة 5 Series BMW موديل 2023

 

تأتي السيارة 5 Series BMW موديل 2023 بمحرك 1600 CC تيربو، يضخ قوة قدرها 170 حصان، و250 نيوتن/متر، اضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 226 كم/ساعة، مع زمن للتسارع يبلغ 8.3 ثانية للوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة، بينما تعتمد على ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 8 نقلات.

5 Series BMW موديل 2023 

كما يمكن للسيارة 5 Series BMW موديل 2023 الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 6.4 ثانية، اعتمادًا على محرك 2000 CC تيربو، يستطيع أنيولدقوة قدرها 252 حصانا، و 350 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وسرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة.

5 Series BMW موديل 2023 

سعر اصدارات 5 Series BMW موديل 2023 في السوق المصري 

 

الفئة الاولى 5 Series BMW موديل 2023 بسعر 2 مليون و900 ألف جنيه.

الفئة الثانية 5 Series BMW موديل 2023 بسعر 3 مليون و250 ألف جنيه.

الفئة الثالثة 5 Series BMW موديل 2023 بسعر 3 مليون و900 ألف جنيه.

5 Series BMW موديل 2023 
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