للكادحين .. 5 عربيات مستعملة بـ 12 ألف جنيه

يبحث الكثير عن إمكانية شراء سيارة مستعملة بأقل سعر ممكن، وفقًا لمستوى الدخل الخاص بكل شخص، وذلك لتلبية احتياجات التنقل وانجاز الكثير من الوقت والجهد، وتتنوع الطرازات المقدمة في سوق السيارات بين السيدان والهاشتباك وغيرها، ولكن تبقى النقطة الفاصلة في هذا الموضوع هي السعر.

ويقدم موقع "صدى البلد" الاخباري في هذا السياق 5 سيارات مستعملة في مصر بسعر يبدأ من 12 ألف جنيه.

ارخص السيارات المستعملة

1 – فيات 127 موديل 1982

نبدأ بالسيارة الشهيرة وصاحبة الشعبية الكبيرة فيات 127، والتي تنتمي إلى طرازات الهاتشباك، حيث تقدم في مصر بمحرك 4 سلندر، سعة 1100 سي سي، وناقل سرعات مانيوال يدوي، وتشتهر السيارة بتصممها صغير الحجم، بالاضافة إلى توافر قطع الغيار الخاصة بها وبأسعار اقتصادية، إلى جانب سعرها المناسب والذي يبدأ من 12 الف جنيه.

ارخص السيارات المستعملة

2 – فيات 128

وفي اطار الحديث عن ارخص السيارات المستعملة لابد أن نذكر اشهر سيارة سيدان في مصر، والتي تنتمي إلى شركة فيات مع الرقم 128، واكتسبت هذه النسخة لقب حمالة الاسية، حيث كانت السيارة الاولى للكثير من الاشخاص، حتى أن باتت تتصدر سوق المستعمل المصري كأحد السيارات المرغوبة نسبة إلى سعرها المناسب، حيث تتراوح اسعراها محليًا بين 25 الفا و30 الف جنيه.

ارخص السيارات المستعملة

3 – فيات شاهين موديل 2000

وتعتبر السيارة فيات شاهين موديل 2000 من السيارات رخيصة السعر ايضا، حيث ظهرت عبر احد الصفحات المتخصصة في بيع السيارات بسعر 45 الف جنيه، وتأتي السيارة ببطارية جديدة مع جنوط سبور، ونظام صوتي مع مدخل AUX و USB، وفرش جلد، بالاضافة إلى محرك 4 سلندر، وناقل سرعات مانيوال.

ارخص السيارات المستعملة

4 - ديهاتسو شاريد موديل 1991

وظهرت عبر صفحات بيع السيارات على الانترنت النسخة ديهاتسو شاريد، مع ناقل حركة اوتوماتيكي، وبسعر 40 الف جنيه، وتأتي هذه السيارة عبر موديل 1991، مع محرك 4 سلندر، وتصميم خارجي من فئة الهاتشباك، وعدد كيلومترات يبلغ 200 الف كم، بالاضافة إلى طلاء احمر محدث، ونوافذ كهربائية، وفرش جلد.

ارخص السيارات المستعملة

5 - لادا 2017 موديل 1984

وتختتم بالسيارة لادا 2017 موديل 1984، والتي قدمت بسعر يبلغ 40الف جنيه، عبر احد الصفحات المتخصصة في بيع السيارت على الانترنت، ومن المعروف عن هذه السيارة هي قوة تحملها، حيث تتمتع بهيكل خارجي قوي، مع ناقل حركة مانيوال، ومحرك 4 سلندر، مع واجهة امامية ذات مصابيح حادة المظهر، وشبكة كبيرة الحجم تتوسط مقدمة السيارة.