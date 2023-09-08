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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لأول مرة في مصر.. سوزوكي إسبريسو أوتوماتيك

سوزوكي اسبريسو
سوزوكي اسبريسو

تواصل علامة سوزوكي اليابانية، من تألقها داخل السوق المصري، بعد أن تم الإعلان عن طرح النسخة "إسبريسو" بفئتها الجديدة، والتي تعتمد على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، بالإضافة إلى النسخة القياسية ذات ناقل الحركة اليدوي.

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سوزوكي اسبريسو 

وتعد تلك النسخة من أرخص الإصدارات المقدمة في السوق المصري، ولكن المفاجأة أن يتم طرح الفئة الجديدة الأوتوماتيكية، ولكن ما زالت أسعارها الرسمية لها غير معلنة حتى الآن.

 

مواصفات السيارة سوزوكي إسبريسو 

تأتي السيارة بالعديد من وسائد الحماية والأمان، أبرزها فرامل ABS مانعة للانغلاق، ووسائد هوائية أمامية AIRBAGS، مع نظام إيموبليزر مانع للسرقة، وزجاج كهربائي، وسنتر لوك للأبواب، بالإضافة إلى حساسات ركن خلفية لسهولة الاصطفاف، ومكيف هواء يدوي متعدد الفتحات الأمامية.

سوزوكي اسبريسو 

وتظهر السيارة سوزوكي إسبريسو بتصميم الهاتشباك الرياضي، مع مصابيح أمامية حادة، وإضاءة نهارية، مع مفهوم رباعي الأبواب، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 239 لترا، وأبعاد هيكلية بلغت 3.5 متر للطول، و1.5 متر للعرض، و1.56 متر للارتفاع، وخزان للوقود سعة 27 لترا، مع مقصورة تتسع إلى 5 مقاعد.

سوزوكي اسبريسو 

وتحتوي السيارة على نظام صوتي ترفيهي وبلوتوث، عدادات رقمية تتوسط قمرة القيادة، بالإضافة إلى محرك 1000 سي سي "3 سلندر"، بقوة 68 حصانا، و90 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 150 كيلومتر في الساعة، بالإضافة إلى إمكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 14.3 ثانية.

سوزوكي اسبريسو 
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