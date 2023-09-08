سوزوكي تقدم جراند فيتارا موديل 2024 الجديدة في مصر .. صور

تواصل علامة سوزوكي التجارية من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، بعد طرح نسختها الجديدة "جراند فيتارا" في الساعات الماضية، وتأتي السيارة بمظهر رياضي انيق إلى جانب حزمة من التجهيزات، بينما لايزال السعر الرسمي غير معلن.

القدرات الفنية للسيارة الجديدة من سوزوكي "جراند فيتارا"

تقدم السيارة سوزوكي جراند فيتارا الجديدة بمحرك 4 سلندر رباعي الاسطوانات 16 صمام، سعة 1500 سي سي، بقوة 103 حصانا، و138 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران عند 4400 دورة في الدقيقة، وبناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

سوزوكي جراند فيتارا

الابعاد الخارجية للسيارة سوزوكي جراند فيتارا

قاعدة العجلات 2600 مم بزيادة 100 مم.

الارتفاع عن الارض 210 مم، بزيادة 25 عن النسخة فيتارا.

الارتفاع الكلي 1645 مم.

العرض الكلي 1795 مم.

الطول الكلي 4345 مم.

الوزن الاجمالي 1.630 كيلوجرام.

سعة خزان الوقود 45 لتر.

سعة حقيبة التخزين الخلفية 310 لتر.

سوزوكي جراند فيتارا

تجهيزات السيارة سوزوكي جراند فيتارا

جنوط رياضية مقاس 17 بوصة.

اضاءة LED.

نظام صوتي ترفيهي.

شاشة تعمل باللمس 9 بوصة.

دعم تقنية ابل كار بلاي واندرويد اوتو.

نوافذ كهربائية.

مكيف هواء بفتحات خلفية.

سوزوكي جراند فيتارا

شاشة عدادات قياسها 4.2 بوصة.

حساسات ركن خلفية.

كاميرا خلفية واخرى360 درجة.

فرامل ABS و EBD ونظام الثبات الالكتروني ESP.

مساعد الفرامل BA.

نظام الوسائد الهوائية AIRBAGS.