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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اركب سوزوكي جيمني الرياضية 2023 بهذا السعر .. صور

سوزوكي جيمني موديل
سوزوكي جيمني موديل 2023

استطاعت شركة سوزوكي اليابانية، أن تحقق شعبية كبيرة داخل السوق المصري، سواء عبر تاريخها الممتد، أو بعد طرح الكثير من الموديلات المتنوعة، بين فئة السيدان، والهاتشباك، والرياضية المتعددة الاستخدام وعلى رأسها السيارة جيمني موديل 2023.

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تنطلق سوزوكي جيمني الرياضية موديل 2023 عبر فئتين من التجهيزات، بمحرك 1500 سي سي، رباعي الاسطوانات 4 سلندر، يتمكن من انتاج 102 حصانا، وعزم اقصى للدوران 130 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي من 4 نقلات.

سوزوكي جيمني موديل 2023 

وتعمل السيارة سوزوكي جيمني عبر تقنية الدفع الـ"رباعي" للعجلات، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومتر في الساعة، بالاضافة إلى امكانية التسارع والانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال 12.6 ثانية، ومعدل استهلاك للوقود بنسبة 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

سوزوكي جيمني موديل 2023 

تأتي جميني بمقصورة عصرية ذات طابع رياضي، تضم نظام صوتي ترفيهي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، مع شاشة تعمل باللمس، ومكيف هواء، وزجاج كهربائي، ومرايات كهربائية التحكم، بالاضافة إلى جنوط رياضية، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا، ونظام الوسائد الهوائية AIRBAGS، وانظمة المكابح.

سوزوكي جيمني موديل 2023 
  • الطول الكلي 3480 مم.
  • العرض الكلي 1645 مم.
  • الارتفاع الكلي 1720 مم.
  • قاعدة العجلات 2250 مم.
سوزوكي جيمني موديل 2023 

الاسعار الرسمية للسيارة سوزوكي جيمني موديل 2023 في مصر 

 

الفئة الاولى سوزوكي جيمني موديل 2023 ONE TONE بسعر 984,900 جنيه.

الفئة الثانية سوزوكي جيمني موديل 2023 TWO TONE بسعر 994,900 جنيه.

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