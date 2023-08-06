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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بهذا السعر.. اركب سوزوكي ارتيجا العائلية ذات الـ 7 مقاعد

سوزوكي ارتيجا
سوزوكي ارتيجا

تعد السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2022، واحدة من أشهر السيارات العائلية المطروحة بالسوق المصري، ويتم تقديمها عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع تميزها بمساحة داخلية تتسم بالرحابة تسع لـ 7 مقاعد، مع وجود حزمة من التقنيات التي تقدمها العلامة التجارية اليابانية بهذه النسخة.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا الإطار الأسعار الرسمية للسيارة سوزوكي ارتيجا ومواصفاتها الفنية بالسوق المصري 

سوزوكي ارتيجا 

مواصفات السيارة سوزوكي ارتيجا المقدمة في مصر 

تحتوي السيارة سوزوكي ارتيجا على فرامل ABS مانعة للانغلاق، وقفل مركزي للابواب، مع زجاج كهربائي لجميع النوافذ، وفرامل EBD، ونظام وسائد هوائية AIRBAGS، بالإضافة إلى كاميرا خلفية ومستشعرات ركن لسهولة الاصطفاف والمتابعة.

سوزوكي ارتيجا 

وتضم سوزوكي ارتيجا مرايات جانبية كهربائية، ونظام صوتي ترفيهي، وشاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، اضافة إلى مقود حركة متعدد الوظائف، وزر تشغيل المحرك، ومكيف هواء متعدد المناطق، إلى جانب جنوط رياضية، ولمسات خشبية داخلية.

سوزوكي ارتيجا 

وتتمتع السيارة سوزوكي ارتيجا بمساحة داخلية تتسع لـ 7 مقاعد مما يجعلها اختيار مناسب لمحبي السيارات العائلية، بينما تستمد اوامر القوة من محرك 4 سلندر، يولد 104 حصانا، سعة 1500 سي سي، و 138 نيوتن/متر من عزم الدوران، وناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء من 4 نقلات، إلى جانب معدل استهلاك للبنزين يقدر بـ 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

سوزوكي ارتيجا 

اعرف الاسعار الرسمية لـ سوزوكي ارتيجا موديل 2022 في السوق المصري 

 

تقدم سوزوكي ارتيجا 2022 بسعر رسمي يبلغ 829 الف و900 جنيه.

سوزوكي ارتيجا 
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