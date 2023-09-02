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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث سيارة رياضية.. سوزوكي فرونكس تستعد للانطلاق في السوق المصري| تفاصيل وصور

سوزوكي فرونكس
سوزوكي فرونكس

تستعد علامة سوزوكي اليابانية لطرح نسختين جديدتين داخل السوق المصري، مع بداية شهر سبتمبر من العام الجاري 2023، الأولى من طراز جراند فيتارا، والثانية هي النسخة فرونكس الرياضية والتي نتحدث عنها في السطور التالية.

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تأتي السيارة سوزوكي فرونكس بإطلالة خارجية هي الأقرب من النسخة بالينو الشهيرة والتي تنتمي لطرازات الهاتشباك، ولكنها تتميز بتصميم خارجي يجمع بين عائلة الـ SUV الرياضية والكروس اوفر.

سوزوكي فرونكس 

الابعاد الخارجية لـ سوزوكي فرونكس 

 

  • الطول الكلي 3.995 مم.
  • العرض الكلي 1.765 مم.
  • الارتفاع الكلي 1.550 مم.
  • طول قاعدة العجلات 2.520 مم.
سوزوكي فرونكس 

القدرات الفنية للسيارة سوزوكي فرونكس 

تقدم السيارة سوزوكي فرونكس بنسخة عالمية تضم محرك بنزين سعة 1000 سي سي مقترن بشاحن تيربو، حيث يتمكن من ضخ قوة قدرها 99 حصان و148 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات يدوي خماسي النقلات، أو أوتوماتيكي الأداء من 6 غيارات.

وتظهر السيارة بمقدمة أمامية ذات طابع عصري، مع مصابيح حادة المظهر، وأخرى على جانبي الصادم الأمامي بالناحية السفلية، مع وجود جنوط رياضية، ومرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية، ومفهوم رباعي الأبواب، إلى جانب سعة التخزين.

سوزوكي فرونكس 

وتحتوي السيارة سوزوكي فرونكس من الداخل على شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية، مع مقود حركة متعدد الوظائف، ونظام صوتي ترفيهي، إلى جانب مكيف هواء، وحساسات ركن، وكاميرا للتحكم، ومكابح ABS ونظام EBD، ووسائد هوائية للحماية.

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