لأول مرة في مصر.. طرح سوزوكي فرونكس الجديدة كليًا | صور

تعزز علامة سوزوكي اليابانية من تألقها داخل السوق المصري، بعد طرح النسخة فرونكس الجديدة كليًا، وتعد هذه النسخة هي احدث سيارة تحمل العلامة التجارية اليابانية في مصر، مع اطلالة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام من فئة الـ SUV.

كما قدمت سوزوكي ايضا النسخة الجديدة كليًا جراند فيتارا في الساعات الماضية، إلى جانب النسخة فرونكس، ويبدو أن هناك جانب من التشويق، حيث مازال سعر السيارتين غير معلن، بينما تم الكشف عن المواصفات الفنية والتجهيزات الخاصة بالنسختين.

سوزوكي فرونكس

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" ابرز المواصفات الفنية للسيارة سوزوكي فرونكس الجديدة كليًا بالسوق المصري.

دعمت السيارة سوزوكي فرونكس بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 103 حصانا، و138 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء من 4 نقلات أو يدوي مانيوال خماسي السرعات، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

سوزوكي فرونكس

ابعاد وقياسات السيارة سوزوكي فرونكس

الطول الكلي 3.995 مم.

العرض الكلي 1.765 مم.

الارتفاع الكلي 1.550 مم.

طول قاعدة العجلات 2.520 مم.

الوزن الكلي للسيارة 1.480 كيلوجرام.

الخلوص الارضي 170 مم.

مساحة التخزين الخلفية 304 لتر.

سعة خزان الوقود 37 لتر.

سوزوكي فرونكس

تحتوي السيارة سوزوكي فرونكس على باقة من التجهيزات منها، كاميرا 360 درجة، حساسات ركن خلفية، إنذار ومانع للحركة، مثبت سرعة، خاصية المساعدة على تجاوز المرتفعات، فرامل ABS مانعة للانغلاق، فرامل EBD، مساعد الفرامل BA، منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.

سوزوكي فرونكس

تضم السيارة سوزوكي فرونكس شاشة ملونة تعمل باللمس تتراوح بين 7 و 9 بوصة، مع امكانية دعم الهواتف الذكية، نظام ترفيهي صوتي، مقود حركة متعدد الوظائف، مكيف هواء، زجاج كهربائي، مقصورة عصرية وتسسم بالرحابة، شاحن لاسلكي ومنافذ USB، مرايات جانبية كهربائية قابلة للطي.