سيارة سعرها 100 ألف فقط لمحبي الهاتشباك.. صور

يبحث الكثير من راغبي شراء السيارات، عن نسخة تلبي احتياجات التنقل ضمن باقة الـ 100 الف جنيه، وتعد هذه الفئة هي الأشهر في مصر، للباحثين عن فرصة شراء سيارة اقتصادية.

وتعتبر السيارة اوبل كورسا موديل 1994، من اشهر السيارات المطروحة في سوق السيارات المستعملة المصري، حيث تحمل شعار الصانع الألماني العريق، إلى جانب تصميمها الخارجي المميز من فئة الهاتشباك.

اوبل كورسا

وتأتي السيارة بالعديد من المقاومات أبرزها السعر المناسب، بالاضافة إلى توافر قطع الغيار الخاصة بها، ويصفها الكثير بالمعمرة نسبة إلى الصناعة الألمانية المعروفة، إلى جانب حجمها الصغير والمناسب للمبتدئين في القيادة، أو للشباب والعائلة الصغيرة ايضا.

اوبل كورسا

المواصفات الفنية للسيارة اوبل كورسا 1994

تضم السيارة اوبل كورسا 1994 محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، مقترن بناقل سرعات مانيوال، بينما تأتي بسعة 1400 سي سي، مع قوة إجمالية قدرها 100 حصانا عند 6000 دورة في الدقيقة.

اوبل كورسا

وتحتوي السيارة اوبل كورسا 1994 على زجاج كهربائي أمامي، ونظام صوتي ترفيهي، وفي بعض الحالات تظهر السيارة في سوق المستعمل بجنوط رياضية، وعدة لمسات شبابية انيقة، ويفضل أن يتم اختيار السيارة بعناية واجراء الفحص الفني المتبع، والذي يشمل الكشف على الحالة الفنية، والطلاء الداخلي والخارجي للسيارة.

اوبل كورسا

سعر السيارة اوبل كورسا موديل 1994

ظهرت السيارة عبر احد الصفحات المتخصصة في بيع السيارات على الانترنت بسعر يبلغ 100 الف جنيه، قابل للتفاوض ايضا بعد المعاينة والفحص الفني.