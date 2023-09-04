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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعرها 126 الف جنيه .. ارخص سيارة كهربائية "XIAOMA" الجديدة |صور

السيارة XIAOMA الكهربائية
السيارة XIAOMA الكهربائية

تقدم شركة FIRST AUTO WORKS الصينية عبر علامتها التجارية BESTUNE، النسخة XIAOMA الكهربائية في اطار البيع المسبق بالسوق الصيني، وذلك خلال شهر سبتمبر الجاري 2023، وتعد هذه النسخة واحدة من ابرز السيارات الكهربائية المقدمة هناك، والتي تأتي بالكثير من التجهيزات مع تصميم صغير والحجم، وبسعر اقتصادي.

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السيارة XIAOMA الكهربائية

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" مواصفات السيارة الكهربائية المقدمة بالسوق الصيني XIAOMA، بالاضافة إلى سعرها المتوقع.

 

ظهرت السيارة XIAOMA للمرة الاولى داخل معرض "شنغهاي" الدولي للسيارات من فعالياته في شهر ابريل الماضي، وخطفت السيارة الانظار بتصميمها الخارجي الصغير حجمًا، بالاضافة إلى المظهر العصري، والذي يوحي بالطابع الرياضي مع اطلالة الهاتشباك المميزة.

السيارة XIAOMA الكهربائية

ابعاد السيارة XIAOMA الكهربائية

 

  • الطول الكلي 3.000 مم.
  • العرض الكلي 1.510 مم.
  • قاعدة عجلات 1.953 مم.
السيارة XIAOMA الكهربائية

وحصلت السيارة XIAOMA على اضاءة LED، مع اطارات صغيرة الحجم، وعدد 2 من الابواب، بالاضافة إلى مساحة خلفية للتخزين صغيرة الحجم، مع عواكس ضوئية خلفية، واشارة توقف اعلى ناحية الزجاج، إلى جانب بعض اللمسات الخارجية المميزة، كما تضم السيارة محرك كهربائي بقوة 20 كيلووات، وبطارية ليثيوم فوسفات الحديد.

 

سعر السيارة XIAOMA الكهربائية المطروحة بالسوق الصيني

 

تشير التوقعات أن اسعار السيارة XIAOMA الكهربائية ستتراوح بين 30 الف و50 الف يوان، فيما يتراوح بين 126 الف و213 الف جنيه مقارنة بالعملة المصرية.

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