أرخص سيارة في مبادرة الإحلال .. الحق الفرصة

تضم مبادرة احلال السيارات العديد من الطرازات المتنوعة، والتي تحمل علامات تجارية لأبرز مصنعي السيارات، ولعل من أبرز الإصدارات المطروحة النسخة بي واي دي F3، والتي تتصدر قائمة الطرازات الارخص سعرًا داخل المبادرة.

بي واي دي F3

اعرف سعر ومواصفات ارخص سيارة في مبادرة الاحلال "بي واي دي F3"

تأتي السيارة بي واي دي F3 بالعديد من وسائل الامان والحماية ابرزها منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS بعدد 2، بالاضافة إلى نظام ايموبليزر المانع للسرقة، ومرايات جانبية كهربائية طي، مع دعامات فولاذية للابواب، ومصباح STOP بالزجاج الخلفي، إلى جانب نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، وزجاج كهربائية لجميع النوافذ وقفل مركزي.

بي واي دي F3

ودعمت السيارة بي واي دي F3 بناقل سرعات مانيوال خماسي النقلات لاول فئة، وعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء للفئة الثانية، بينما تعمل جميع الفئات بمحرك واحد سعة 1500 سي سي، 4 سلندر، مع تقنية الجر الامامي للعجلات، وقوة اجمالية قدرها 108 حصان، و145 نيوتن/متر، إلى جانب امكانية الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 180 كم/س.

بي واي دي F3

وتضم السيارة بي واي دي F3 نظام صوتي ترفيهي وكمبيوتر رحلات، ومدخل AUX، ومكيف هواء، وريموت تحكم لفتح وغلق السيارة، مع جنوط رياضية 15 بوصة، ونسبة طول كلي بلغت 4533 مم، و 1705 مم للعرض، وبارتفاع يبلغ 1490 مم، و170 مم لارتفاع السيارة عن الارض، بالاضافة إلى مساحة تخزين خاصة بالحقيبة الخلفية قدرها 360 لتر، وخزان وقود يتسع إلى 50 لتر.

سعر بي واي دي F3 في مبادرة الاحلال "السيارة الارخص سعرًا"

تبدأ أسعار السيارة داخل مبادرة احلال السيارات من 381 الف جنيه للفئة الاولى، بينما يصل سعر الفئة الثانية الاعلى تجهيزًا إلى 431 الف جنيه.